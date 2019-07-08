Каждый пятый житель Казани ежемесячно использует более 30 Гб мобильного Интернета

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Самыми активными пользователями 4G Интернета Билайн стали казанцы, которые следят за всеми технологическими новинками, регулярно обновляют гаджеты, пользуются всевозможными Интернет-сервисами. 100% из них выбирают сеть 4G, а объем их ежемесячного Интернет-трафика превышает 30 Гб. Именно данная категория абонентов активно размещает в различных соцмедиа контент о полезных сервисах и устройствах, делая популярными еще никому неизвестные новинки. Они составляют 17% от общего числа клиентов Билайн в Казани, пользующихся мобильным Интернетом.

В топ самых активных пользователей мобильного Интернета с объемом более 5Гб в месяц вошли абоненты, которые следят за новыми сервисами и технологиями, но перед покупкой нового смартфона или перед подключением к сервису изучают отзывы и обзоры. Также к числу активных пользователей 4G сети относятся те, кто предпочитает приобретать продукты или использовать технологии, которые заслужили статус «проверено» или «хит».

Опытными пользователями мобильного Интернета становятся и те, кто довольно консервативно относился к технологическим новинкам. Сегодня уже почти 50% из них предпочитают Интернет-серфинг на современных смартфонах.

Таким образом, люди отдают предпочтение девайсам с высокоскоростным Интернетом: каждый второй абонент Билайн в Казани выходит в Интернет с 4G-устройств. После увеличения за год числа 4G базовых станций на 64% у казанцев появилось больше возможностей при выходе в Интернет с мобильных устройств.

Сейчас оператор продолжает точечно увеличивать емкость сети, что позволяет достигать более качественное покрытие 4G сетью целых районов города. В течение последних месяцев дополнительные базовые станции появились на крупных городских магистралях, среди которых улицы Тэцевская, Чистопольская, Фучика, Оренбургский тракт и проспект Ямашева.

Также скоростной сетью покрыты учебные здания Казанского Государственного Медицинского Университета, жилые дома, административные и социальные объекты, расположенные на улице Бутлерова. Оператор произвел замену оборудования на нескольких базовых станциях и ввел новые, которые работают в диапазоне 1800 МГц и дополняют существующие, передающие сигнал в других частотах. Таким образом, оператору удалось улучшить покрытие сетью на улице Бутлерова и увеличить скорость 4G Интернета внутри помещений, которые нередко располагаются в исторических зданиях и имеют особенности конструкции.

Билайн ведет строительство новых 4G базовых станций на основе результатов драйв-тестов технических специалистов компании, где сеть становится наиболее загружена по Интернет-трафику и необходима дополнительная емкость, а также на основе пожеланий абонентов. К примеру, если в локации города проживает большое число «тех-лидеров», которые постоянно общаются в соцсетях и загружают видеоконтент, то количество 4G базовых станций здесь самое большое и оператор обеспечивает плотное покрытие территории высокоскоростной сетью.

* на основе внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»

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