(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). ОАО «КАМАЗ» поставит В Азербайджан машинокомплекты на 400 млн рублей. Данное соглашение явилось итогом встречи в Екатеринбурге министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и министра экономического развития Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Министры двух государств встретились в рамках выставки Иннопром-2019, проходящей в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2019 года.

Денис Мантуров сообщил, что с января по март 2019 года товарооборот России и Азербайджана составил 561 млн долларов (в сравнении с данным периодом 2018 года отмечается рост на 10%), экспорт — 412 млн долларов (также отмечен рост — 7,3 %), импорт — 150 млн долларов (повысился почти на 20%). Сальдо внешнеторговых операций для РФ оказалось положительным – 262 млн долларов. Министр промышленности и торговли России выразил надежду на то, что подобная положительная тенденция сохранится и в будущем. Он также заметил, что во время прошлой встречи, которая состоялась в апреле 2019 года, стороны обсуждали сотрудничество в части торговли сельскохозяйственной продукцией. В числе прочего рассматривалась возможность поставок вина из Азербайджана в Российскую Федерацию.

Кроме того, во время сегодняшней встречи был подписан контракт между ПО «Гянджинский автомобильный завод» и АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ». В рамках данного соглашения «КАМАЗ» поставит в Азербайджан машинокомплекты на сумму 400 млн рублей. Также соглашение предусматривает меморандум о взаимопонимании между ГК «ATEF» и компанией АО «Группа Синара», а также меморандум между Газпромбанком и AzPromo.

Денис Мантуров отметил, что одним из наиболее важных направлений сотрудничества двух государств является сфера автомобиле- и вагоностроения: «У нас успешно реализуется проект сборки автомобилей КАМАЗ, запущенный совместно с Гянджинским автомобильным заводом. В перспективе ОАО „КАМАЗ“ рассматривает возможность расширения собираемого в Азербайджане модельного ряда за счет бортовых тягачей КАМАЗ-65117 и тяжелых самосвалов КАМАЗ-6520».

Будет продолжаться и сотрудничество ОАО «Метровагонмаш» (входящего в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг») и ЗАО «Бакинский метрополитен». Так, до конца года для Бакинского метро будут изготовлены шесть пятивагонных поездов. В состав каждого из поездов будет включено два головных моторных вагона с кабиной управления и три промежуточных моторных вагона. Два состава — 10 вагонов — были отправлены в Азербайджан в июне этого года, а оставшиеся четыре состава — 20 вагонов — будут поставлены до конца сентября. Еще одним перспективным направлением сотрудничества можно считать поставки российских вагонов для нужд ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги» (ЗАО «АЖД»).

На этой неделе (со второго по пятое июля 2019 года) в Азербайджане во время визита представителей компании «Веротлеты России» был заключен контракт на ремонт вертолетов Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. В данный момент также продолжается создание сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов типа «Ми» (на базе предприятия Silk Way Helicopter Services, (SWHS)) на территории Азербайджанской Республики.

Развивается сотрудничество двух государств и в сфере фармацевтической промышленности. Так, группа компаний «Р-Фарм» реализует проект по созданию фармацевтического комплекса — первого на территории республики. Это будет современное предприятие, использующее в своей работе передовые международные технологические решения. Его продукция будет экспортироваться на рынки третьих стран. В данный момент этот проект находится в стадии высокой готовности.

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