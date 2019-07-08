Жители Казани попробуют сырное, татарское с баурсаком и жареное мороженое

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). 13 и 14 июля в Казани в парке имени Горького состоится ежегодный фестиваль мороженого. Участники события смогут насладиться летним десертом от 25 производителей из Москвы, Ульяновска, Йошкар-Олы, Казани и других городов страны, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.



Гостям фестиваля будут представлены необычные вкусы – черное, фруктовое, сырное, татарское с баурсаком, талкыш калеве и жареное мороженое. Здесь же все желающие смогут продегустировать десерты без сахара, глютена и молока, а также фитнес-продукты.



Праздничную атмосферу создадут музыкальные выступления, будут проводиться творческие и кулинарные мастер-классы. Организаторы проведут игротеку и конкурсы.



Фестиваль начнется в 11.00 и продолжится до восьми вечера. Вход свободный.

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