Исполком Набережных Челнов попросил родителей прислушаться к пожеланиям девятиклассников

(Набережные Челны, 8 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах по итогам ОГЭ среднюю отметку «четыре» и выше получили девятиклассники 33 школ. 225 выпускников стали обладателями аттестатов с отличием, сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов.

Однако есть и плохие показатели. Так, наибольшее количество «двоек» получили выпускники 11 школ — №№ 7, 8, 9, 13, 19, 25, 34, 38, 44, 45, 65.

44 ученика не получили аттестат из-за того, что по результатам экзаменов у них вышли три или четыре неудовлетворительные отметки. Таким образом «отличились» выпускники 18 школ — №№ 6, 7, 8, 9, 17, 19, 21, 22, 25, 30, 34, 37, 38, 44, 45, 48, 49, 65. Они смогут сдать экзамены в сентябре 2019 года.

«Я хотел бы обратиться к родителям будущих девятиклассников, — сказал Халимов. — Согласно анкетированию, только 38% выпускников планируют продолжить обучение в десятых профильных классах. Остальные хотели бы поступить в учреждения среднего профессионального образования. Прислушайтесь к желанию вашего ребенка».

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