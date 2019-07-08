На озере Плоское в Нижнекамске утонул престарелый рыбак

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). На озере Плоское в Нижнекамске утонул пожилой рыбак, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером в МЧС обратился 24-летний парень, который рассказал, что рыбачил с дедом на озере и лодка перевернулась. Молодой человек смог доплыть до берега, а его 77-летний дедушка ушел под воду», – рассказали в МЧС.

На месте были развернуты поисковые работы, спустя несколько часов к поискам присоединились сотрудники ЗПСО № 6. Спасатели обследовали акваторию озера, пока не наступила темнота. Сегодня в четыре часа утра поисковые работы были возобновлены.

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