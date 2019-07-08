Татар-информ

8 июля 2019, 10:22

Общество

Гульшат Нигматуллина поздравила татарстанцев с Днем семьи, любви и верности

Рекомендуем

Общество

Гульшат Нигматуллина поздравила татарстанцев с Днем семьи, любви и верности

Фото: Салават Камалетдинов

На протяжении истории всего человечества главными ценностями в жизни каждого человека являются семья, любовь, верность, забота о родных и близких.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина поздравила татарстанцев с Днем семьи, любви и верности. Сообщение опубликовано на портале ведомства.

Глава ведомства отметила, что этот добрый и светлый праздник находит глубокий отклик в сердце каждого. На протяжении истории всего человечества главными ценностями в жизни каждого являются семья, любовь, верность, забота о родных и близких.

«Только такая жизнь наполнена смыслом. Только это позволяет в полной мере познать счастье и радость, дает силы преодолеть любые невзгоды. Ведь семья — это основа народа и государства, это звено, связующее поколения, хранительница духовных, национальных и культурных традиций и ценностей», – говорится в сообщении.
Гульшат Радифовна пожелала семьям идти вместе долгие годы, бережно хранить тепло семейного очага.

«И вам, родителям, достойно воспитывающим детей; и вам, многодетным семьям; и вам, супружеским парам, идущим вместе по жизни многие годы; и вам, молодожены; и всем тем, кто еще только собирается создать свою семью, — искренняя вам признательность, добра вам и благополучия! Бережно храните тепло домашнего очага, и оно принесет вам мир, добро, понимание и любовь!» – отметила руководитель ведомства.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Исполком Набережных Челнов по итогам ЕГЭ не стал продлевать контракты с директорами нескольких школ
Новости дня
10:50
«КАМАЗ» поставит в Азербайджан машинокомплекты на 400 млн рублей

Денис Мантуров и Шахин Мустафаев провели встречу в рамках Иннопрома-2019, проходящего в Екатеринбурге.

10:36
Исполком Набережных Челнов по итогам ЕГЭ не стал продлевать контракты с директорами нескольких школ

Ниже городских результаты по среднему баллу по ЕГЭ показали в ПЛГТО, школах №№ 23, 25, 3, 82, «Веста», 81, 65, 38.

10:33
На озере Плоское в Нижнекамске утонул престарелый рыбак

Мужчина с внуком отправились рыбачить, и в какой-то момент их лодка перевернулась.

10:22
Гульшат Нигматуллина поздравила татарстанцев с Днем семьи, любви и верности

На протяжении истории всего человечества главными ценностями в жизни каждого человека являются семья, любовь, верность, забота о родных и близких.

10:08
Сахбиев о «карте жителя» Зеленодольска: Безналичный товарооборот на 10% больше, чем в других городах

Наибольшей популярностью из непрямых банковских сервисов у жителей Зеленодольска пользуется оплата проезда в общественном транспорте.

10:03
В Алексеевском районе погиб водитель перевернувшегося трактора

Трагедия произошла неподалеку от села Чувашская Майна.

09:32
Роскачество разработало классификацию зернового хлеба
09:10
Минниханов проведет ряд встреч на полях «Иннопрома-2019»

Президент РТ находится в Екатеринбурге с двухдневным рабочим визитом.

08:54
На Зеленодольском заводе рассказали о реконструкции ряда участков Волги для прохода крупных кораблей

Мощности предприятия позволяют производить более крупные суда.

08:16
Опрос: 7% россиян советуют иностранным туристам начать знакомство с Россией с Казани

Столица Татарстана покоряет гостей своим колоритом.

07:52
Врачи рассказали о противоопухолевом эффекте грибов
07:20
Татарстан вошел в топ-10 регионов с самыми высокими доходами населения

Республика имеет одни из самых низких показателей по доле бедных.

06:46
СМИ: ЕЭК намерена обязать Россию снять запрет на продажу алкоэнергетиков
06:18
Подопечные экс-либеро «Зенита» в третий раз победили на Универсиаде в Неаполе

Волейболисты сборной России обыграли спортсменов из Китая.

05:44
В Менделеевске на Дне молодежи провели фестиваль красок и наградили активистов

На празднике работали выставки молодежных объединений города и района.

04:45
В Печищах вручили награды за любовь и верность самой крепкой семье Верхнеуслонского района

Виталий и Галина Поляковы поженились 43 года назад.

03:28
Главный памятник солдатам Великой Отечественной войны в Мамадыше откроют в августе

На обновленном памятнике будут высечены даты войны и слова: «Никто не забыт, ничто не забыто».

02:24
В Тетюшском районе берег Волги очистили от мусора и пластиковых бутылок

Волонтеры в рамках экоакции «Чистый берег» собрали более десяти мешков мусора.

01:26
Пестречинцы сдали донорскую кровь для Республиканского центра крови в Казани

Многие специалисты в области медицины утверждают, что активное донорство укрепляет здоровье, стимулирует кровообращение и обновляет его.

00:36
Для нурлатцев в День молодежи провели игру «Комикс! Перезагрузка!»

За правильные ответы участники получили от организаторов разноцветные закладки с фрагментами из комиксов.

7.07 23:52
В центральную детскую библиотеку Нижнекамска поступили новые книги

Поступившая в библиотеку повесть «Семь нот молчания» Екатерины Горбуновой рассказывает о незрячем парне и о немой девушке.

7.07 23:30
Гаджеты и утрата традиций: перед Днем Петра и Февронии в Казани обсудили проблемы современных семей

Православная молодежь Татарстана отметила День семьи, любви и верности концертом и беседой о семейных ценностях.

7.07 22:12
«Бриллиантовая пара» из Алексеевского района раскрыла секреты семейного счастья

В Нижних Тиганах Алексеевского района вручили медаль «бриллиантовой» паре Халиловых.

7.07 21:40
Новобранцы Преображенского полка из Татарстана приняли присягу в Москве

Попасть в Преображенский полк считается большой удачей для новобранца.

7.07 21:00
Стартовал кастинг актеров для лаборатории «Свияжск АРТель»

Заявки от желающих попробовать свои силы принимаются до 15 июля.

События