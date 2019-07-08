(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина поздравила татарстанцев с Днем семьи, любви и верности. Сообщение опубликовано на портале ведомства.



Глава ведомства отметила, что этот добрый и светлый праздник находит глубокий отклик в сердце каждого. На протяжении истории всего человечества главными ценностями в жизни каждого являются семья, любовь, верность, забота о родных и близких.



«Только такая жизнь наполнена смыслом. Только это позволяет в полной мере познать счастье и радость, дает силы преодолеть любые невзгоды. Ведь семья — это основа народа и государства, это звено, связующее поколения, хранительница духовных, национальных и культурных традиций и ценностей», – говорится в сообщении.

Гульшат Радифовна пожелала семьям идти вместе долгие годы, бережно хранить тепло семейного очага.



«И вам, родителям, достойно воспитывающим детей; и вам, многодетным семьям; и вам, супружеским парам, идущим вместе по жизни многие годы; и вам, молодожены; и всем тем, кто еще только собирается создать свою семью, — искренняя вам признательность, добра вам и благополучия! Бережно храните тепло домашнего очага, и оно принесет вам мир, добро, понимание и любовь!» – отметила руководитель ведомства.

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