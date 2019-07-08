Татар-информ

8 июля 2019, 10:08

Экономика и финансы

Сахбиев о «карте жителя» Зеленодольска: Безналичный товарооборот на 10% больше, чем в других городах

Экономика и финансы

Сахбиев о «карте жителя» Зеленодольска: Безналичный товарооборот на 10% больше, чем в других городах

Фото: Салават Камалетдинов

Наибольшей популярностью из непрямых банковских сервисов у жителей Зеленодольска пользуется оплата проезда в общественном транспорте.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Безналичный товарооборот в Зеленодольске на 10% больше, чем в других городах республики. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка России — управляющий отделением «Банк Татарстан» Рушан Сахбиев, комментируя предварительные итоги проекта «Карта жителя».

«Это касается не только оплаты в магазинах и на рынках, но и оплаты коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте и т. д. Из финансовых услуг самая популярная — это пользование банковской картой как расчетным инструментом, там проходит большее количество транзакций. А если говорить по непрямым банковским сервисам, это оплата услуг в общественном транспорте», — отметил он.

В настоящий момент весь город охвачен этой системой. Карта может быть использована для расчета в магазинах, при проезде, оплате услуг ЖКХ. Помимо этого, она активно используется в социальных сферах, получении и начислении различных социальных пенсий и пособий, в медицинских учреждениях.

«Мы четко можем заявить, что эта карта прочно вошла в жизнь большого количества людей в Зеленодольске», — подчеркнул Сахбиев.

Технологии, которые банк применял в разработке «карт жителя» Зеленодольска, сегодня применяются во многих крупных мегаполисах страны — Москве, Санкт-Петербурге. «Проект „Безналичный регион“ для нас очень важен и актуален, потому что он отражает современную тенденцию ухода в цифровизацию, которая касается расчетов не только безналичным путем, но и вообще всего комплекса услуг на основании вычислительных систем. Область применения цифровых технологий в сегодняшней жизни людей настолько широка, что, начавшись с безналичного мира, переходит в ту сферу, которая сейчас называется модным термином „цифровой мир“», — сказал управляющий отделением «Банк Татарстан» Рушан Сахбиев.

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