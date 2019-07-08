Татар-информ

8 июля 2019, 10:36

Общество

Исполком Набережных Челнов по итогам ЕГЭ не стал продлевать контракты с директорами нескольких школ

Общество

Исполком Набережных Челнов по итогам ЕГЭ не стал продлевать контракты с директорами нескольких школ

Фото: Ильнар Тухбатов

Ниже городских результаты по среднему баллу по ЕГЭ показали в ПЛГТО, школах №№ 23, 25, 3, 82, «Веста», 81, 65, 38.

(Набережные Челны, 8 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов по итогам ЕГЭ не стал продлевать контракты с директорами нескольких школ. Об этом сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев на деловом понедельнике.

Как сообщил заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов, общие результаты ЕГЭ по Набережным Челнам дают повод для оптимизма. Так, 34% выпускников на экзаменах набрали от 80 до 100 баллов. Больше всего успешно сдавших ЕГЭ учеников  выпустилось из таких школ, как №№ 57, 78, 26, 36, 76, 40, 77, 53, 22, 58, 61, 56. Результаты выше среднего показали учащиеся 15 школ.

Между тем Халимов отметил, что ниже городских результаты по ЕГЭ показали в ПЛГТО, школах №№ 23, 25, 3, 82, «Веста», 81, 65, 38.

Как сообщил глава города Наиль Магдеев, по итогам ЕГЭ несколько директоров школ были освобождены от своих должностей. Какие именно школы остались без руководителей, сказано не было.

«Задача муниципалитета — укреплять материально-техническую базу системы образования города. Задача руководителей школ — обеспечивать качество знаний. И какие бы то ни были учащиеся, убежден, что 80% детей — это тот материал, с которым можно и нужно работать. И тут разные отговорки типа „только разбежался, а тут и земля закончилась“ просто неприемлемы. У всех челнинских школ равные стартовые возможности. Подтверждением этому служит тот факт, что ряд наших школ по своим показателям подтягиваются до уровня гимназий и лицеев. Это школы №№ 56, 58, 19, 40, 60, 22, 53. Значит, есть потенциал и его надо использовать», — отметил глава города.

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