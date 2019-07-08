Роскачество разработало классификацию зернового хлеба

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Специалисты Роскачества разработали стандарт классификации зернового хлеба. Данная информация сообщается на официальном сайте ведомства.

Данный проект является совместной инициативой Роскачества и НИИ хлебопекарной промышленности. Ожидается, что в августе 2019 года он будет представлен в Росстандарт.

По новому стандарту мультизерновым можно будет считать изделие, не содержащее начинки с влажностью более 19%. В такой хлеб должно входить не менее трех видов зерна, а также продуктов его переработки (за исключением ржаной и пшеничной муки).

Зерновой хлеб также не должен включать в себя начинку влажностью более 19%. Однако, в отличие от мультизернового, он должен содержать не более двух видов зерна и продуктов его переработки (также за исключением пшеничной и ржаной муки).

Цельнозерновой же хлеб должен иметь в своем составе цельнозерновую или обойную муку.

Стоит отметить, что создание данного проекта также поддержано Ассоциацией производителей и поставщиков продовольственных товаров.

Создание стандарта классификации зернового хлеба связано с тем, что в данный момент в России нет действующего ГОСТа на эти изделия: на мультизерновой, цельнозерновой и зерновой хлеб. Нет также и соответствующей нормативной базы, определяющей виды данной продукции.

Отсутствие классификации привело к тому, что каждый производитель изготавливает хлеб так, как считает нужным, а покупатель не всегда покупает полезный продукт, несмотря на то, что он имеет название «мультизерновой».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что специалисты Роскачества проверили, насколько полезен мультизерновой хлеб.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.