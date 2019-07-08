Минниханов проведет ряд встреч на полях «Иннопрома-2019»

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует совершить обход выставки «Иннопром-2019», а также провести ряд деловых встреч. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

«На полях выставки у Рустама Минниханова запланирован ряд мероприятий. Так, Президент РТ встретится с генеральным директором ГК “Джошкуноз Холдинг” Эрдемом Аджаем. Затем Рустам Минниханов примет участие во встрече министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, Рустам Минниханов планирует выступить на пленарной сессии Российско-турецкого промышленного форума «Промышленное партнерство: новые задачи и проекты». Также ожидается, что в присутствии Президента Татарстана будет подписано соглашение между АО «РариТЭК Холдинг» и ООО «Газинвестпроект» из Тюменской области.

Главная тема выставки «Иннопром-2019» в этом году — «Цифровое производство: интегрированные решения». Выставка объединит компании из 80 иностранных государств — Южной Кореи, Китая, Франции, Италии, Австрии, Японии и других. Татарстан также представлен стендом, где продемонстрированы достижения республики в области цифровизации и роботизации промышленности. В частности, на площадке республики представлены образцы компаний «Эйдос-Робототехзника», «КМПО», «Зарница», завода «Элекон».

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