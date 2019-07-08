На Зеленодольском заводе рассказали о реконструкции ряда участков Волги для прохода крупных кораблей

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Некоторые участки на Волге планируется реконструировать для провода по ним крупных кораблей, рассказал гендиректор Зеленодольского завода им. Горького Александр Карпов. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о Нижегородском гидроузле и Волго-Донском Канале.

«Есть несколько участков на реке Волга, где пока невозможно провести корабли водоизмещением более 3500 тонн. Это, например, Городецкий гидроузел в Нижегородской области. Решение по его реконструкции принято», — отметил Карпов.

Это позволит реализовать мощности завода — они уже сейчас позволяют производить более крупные суда.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.