Татар-информ

8 июля 2019, 08:54

Экономика и финансы

На Зеленодольском заводе рассказали о реконструкции ряда участков Волги для прохода крупных кораблей

Рекомендуем

Экономика и финансы

На Зеленодольском заводе рассказали о реконструкции ряда участков Волги для прохода крупных кораблей

Мощности предприятия позволяют производить более крупные суда.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Некоторые участки на Волге планируется реконструировать для провода по ним крупных кораблей, рассказал гендиректор Зеленодольского завода им. Горького Александр Карпов. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о Нижегородском гидроузле и Волго-Донском Канале.

«Есть несколько участков на реке Волга, где пока невозможно провести корабли водоизмещением более 3500 тонн. Это, например, Городецкий гидроузел в Нижегородской области. Решение по его реконструкции принято», — отметил Карпов.

Это позволит реализовать мощности завода — они уже сейчас позволяют производить более крупные суда.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Татарстане завершили капремонт почти половины запланированных многоквартирных домов
Новости дня
09:10
Минниханов проведет ряд встреч на полях «Иннопрома-2019»

Президент РТ находится в Екатеринбурге с двухдневным рабочим визитом.

08:54
На Зеленодольском заводе рассказали о реконструкции ряда участков Волги для прохода крупных кораблей

Мощности предприятия позволяют производить более крупные суда.

08:16
Опрос: 7% россиян советуют иностранным туристам начать знакомство с Россией с Казани

Столица Татарстана покоряет гостей своим колоритом.

07:52
Врачи рассказали о противоопухолевом эффекте грибов
07:20
Татарстан вошел в топ-10 регионов с самыми высокими доходами населения

Республика имеет одни из самых низких показателей по доле бедных.

06:46
СМИ: ЕЭК намерена обязать Россию снять запрет на продажу алкоэнергетиков
06:18
Подопечные экс-либеро «Зенита» в третий раз победили на Универсиаде в Неаполе

Волейболисты сборной России обыграли спортсменов из Китая.

05:44
В Менделеевске на Дне молодежи провели фестиваль красок и наградили активистов

На празднике работали выставки молодежных объединений города и района.

04:45
В Печищах вручили награды за любовь и верность самой крепкой семье Верхнеуслонского района

Виталий и Галина Поляковы поженились 43 года назад.

03:28
Главный памятник солдатам Великой Отечественной войны в Мамадыше откроют в августе

На обновленном памятнике будут высечены даты войны и слова: «Никто не забыт, ничто не забыто».

02:24
В Тетюшском районе берег Волги очистили от мусора и пластиковых бутылок

Волонтеры в рамках экоакции «Чистый берег» собрали более десяти мешков мусора.

01:26
Пестречинцы сдали донорскую кровь для Республиканского центра крови в Казани

Многие специалисты в области медицины утверждают, что активное донорство укрепляет здоровье, стимулирует кровообращение и обновляет его.

00:36
Для нурлатцев в День молодежи провели игру «Комикс! Перезагрузка!»

За правильные ответы участники получили от организаторов разноцветные закладки с фрагментами из комиксов.

7.07 23:52
В центральную детскую библиотеку Нижнекамска поступили новые книги

Поступившая в библиотеку повесть «Семь нот молчания» Екатерины Горбуновой рассказывает о незрячем парне и о немой девушке.

7.07 23:30
Гаджеты и утрата традиций: перед Днем Петра и Февронии в Казани обсудили проблемы современных семей

Православная молодежь Татарстана отметила День семьи, любви и верности концертом и беседой о семейных ценностях.

7.07 22:12
«Бриллиантовая пара» из Алексеевского района раскрыла секреты семейного счастья

В Нижних Тиганах Алексеевского района вручили медаль «бриллиантовой» паре Халиловых.

7.07 21:40
Новобранцы Преображенского полка из Татарстана приняли присягу в Москве

Попасть в Преображенский полк считается большой удачей для новобранца.

7.07 21:00
Стартовал кастинг актеров для лаборатории «Свияжск АРТель»

Заявки от желающих попробовать свои силы принимаются до 15 июля.

7.07 20:49
В Казани спасли пару лебедей, которых местный житель обнаружил на своем участке

Птицы не могли самостоятельно улететь и сотрудники МЧС отвезли их в зоопарк в поселке Петровский.

7.07 20:24
Татарстан стал четвертым среди регионов России по продажам новых грузовиков

По объемам реализации новых грузовых авто в стране лидирует Московская область.

7.07 19:52
В Казани организуют курсы по созданию народного костюма

Для участия в курсах приглашаются учителя технологии, педагоги дополнительного образования и специалисты швейных производств.

7.07 19:20
СМИ: Завтра нападающий «Рубина» Алексей Сутормин перейдет в «Зенит»

В понедельник футболист якобы должен пройти медобследование в петербургском клубе.

7.07 18:54
Охотничий фестиваль «Феттер» впервые прошел на стрельбище «Свияга»

Тридцать стрелков из республик Татарстан, Марий Эл и Чувашия разыграли три комплекта наград, соревнуясь по программе ста мишеней.

7.07 18:12
Спортивный директор «Стрелы»: Тренер недоволен игрой, несмотря на победу

Альфред Хисамов объяснил большое количество фолов со стороны казанской команды.

7.07 18:00
Православная молодежь Татарстана почтила память святых Петра и Февронии праздничным молебном

Молодежные активисты собрались в храме Сергия Радонежского, расположенном на улице Япеева в Казани.

События