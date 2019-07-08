Врачи рассказали о противоопухолевом эффекте грибов

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Грибы положительно влияют на работу нервной и сердечно-сосудистой системы, а также обладают противоопухолевым эффектом, сообщает РИА Новости, опросив врачей.

«Разовая порция составляет 120-150 граммов. Если нет заболеваний, которые ограничивают потребление грибов, то в принципе каждый день можно потреблять грибы без вреда для здоровья», — рассказала врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.

Грибы — это источник белка, там также содержатся витамины группы В и С, фолиевая и никотиновая кислота, фосфор, кальций, железо и калий. Эти элементы влияют на работу ЦНС и сердечно-сосудистой системы, укрепляют костную ткань, благотворно воздействуют на кроветворение и оказывают антиоксидантное влияние. При этом грибы можно употреблять и людям, страдающим ожирением и сахарным диабетом.

«Ни в коем случае нельзя употреблять грибы, которые собраны на участках, прилегающих к автотрассам», — напомнил президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник. В составе таких грибов могут оказаться токсины и тяжелые металлы.

Врачи рекомендуют употреблять грибы, приготовленные на гриле: это позволяет максимально сохранить их полезные свойства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.