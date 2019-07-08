(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Татарстан вошел в топ-10 регионов с самыми высокими доходами населения, следует из данных исследования РИА Новости.

Так, на первом месте в рейтинге находится Ямало-Ненецкий автономный округ, второе и третье места удерживают Ненецкий и Чукотский автономные округа, а Татарстан занимает 10-ю строчку списка. Самые низкие доходы у жителей республик Тыва, Алтай и Калмыкия.

Кроме того, в исследовании есть дополнительные показатели — это доля жителей, которые находятся за чертой бедности и крайней бедности. Татарстан имеет одни из лучших результатов по доле бедных — всего 7,2%, обходя при этом более богатые регионы. Это позволяет республике занимать второе место по этому показателю наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, лидирующую позицию при этом снова занимает ЯНАО.

Чтобы рассчитать рейтинг, эксперты использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном регионе России в 2018 году.

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