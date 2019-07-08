СМИ: ЕЭК намерена обязать Россию снять запрет на продажу алкоэнергетиков

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В России могут снять запрет на производство и продажу алкоэнергетиков. Соответствующий вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), пишут «Известия» со ссылкой на проект решения, который обяжет РФ отказаться от ограничений.

В России прекратили производство алкоэнергетиков с января прошлого года, исключение составляют напитки, которые делают на экспорт. Запрет объяснили тем, что сочетание алкоголя с энергетическими добавками, такими как кофеин, таурин, гуарана и другие, негативно влияет на здоровье россиян.

Другие страны-члены Евразийского экономического союза считают ограничение барьером, который препятствует торговле на рынке ЕАЭС.

Алкоэнергетики находятся под действием техрегламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности алкогольной продукции», а потому на них не должно действовать национальное законодательство, говорится в документах ЕЭК.

В российском Минфине считают, что существующий запрет нормам не противоречит.

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