Для нурлатцев в День молодежи провели игру «Комикс! Перезагрузка!»

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В центральном парке города Нурлата отметили традиционный День молодежи, пишет местная газета «Дружба».



В рамках праздника для молодежи прошло несколько мероприятий. Межпоселенческая центральная библиотека провела игру «Комикс! Перезагрузка!», чтобы повысить узнаваемость комиксов. Для гостей праздника представили выставку с картинками из различных произведений этого жанра, а за правильные ответы участники получили от организаторов разноцветные закладки с фрагментами из комиксов.

Для любителей волейбола впервые после долгого перерыва состоялся пляжный волейбол на специально оборудованной площадке. В мастерстве соревновались шесть мужских и три женских команды, победители и призеры получили кубки, медали и Почетные грамоты от отдела по делам молодежи и спорту исполкома района.



Параллельно педагоги Нурлатского аграрного техникума и студенты-активисты организовали квест-игру. Участники проходили по различным станциям и выполняли задания, отвечали на вопросы викторины, демонстрировали физическую подготовку.

Победительницами стали Арина Баранкова, Олеся Константинова, Галия Ахметсафина и Карина Абузярова. Больше всего им понравилось задание, где нужно было развязать узлы и сделать бусы из подручных материалов. В подарок они получили сэндвичницы. Ребята, завоевавшие второе место, получили сертификаты на 500 рублей, а участники, занявшие третье место, стали обладателями футболок.

Руководитель ансамбля эстрадного танца «Эсперанса» Ольга Ильина провела на сцене урок по современным танцам. Праздник продолжился концертной программой. Казанская кавер-группа Black Jack порадовала гостей ярким выступлением. «В Нурлат приезжаем второй раз, нам очень нравится. Публика нас тепло принимает, город красивый, спокойный», – отметил барабанщик группы Рустем Яхин.

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