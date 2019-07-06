В Печищах вручили награды за любовь и верность самой крепкой семье Верхнеуслонского района

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Торжественное празднование Всероссийского дня семьи, любви и верности состоялось в селе Печищи Верхнеуслонского района, пишет местная газета «Волжская новь».

В селе чествовали самую крепкую здесь семейную пару Поляковых. Они вступили в брак 43 года назад. При этом супруги не только создали крепкую и дружную семью, но и внесли большой вклад в развитие своего села.

За десятилетия совместной жизни были у Поляковых и житейские бури, семейные и материальные проблемы, но они смогли преодолеть все, сохраняя уважение друг к другу. Забота, уважение и терпение стали для них главным принципом в жизни.

Глава сельского поселения Леонтий Яковлев, поздравляя виновников торжества, сказал, что Поляковы – это двигатель прогресса в селе. «Она работник культуры, он электрик, мастер на все руки. А главная ценность Галины Васильевны и Виталия Леонидовича – большая крепкая семья: трое детей, снохи, зятья и шесть внуков», – отметил он.

Руководитель аппарата Совета Верхнеуслонского района Людмила Никитина вручила супругам грамоту и медаль «За любовь и верность».

В этот день звучало много добрых пожеланий и музыкальных номеров, не обошлось и без цветов и подарков, отмечает издание.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.