В Менделеевске на Дне молодежи провели фестиваль красок и наградили активистов

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В Менделеевске отпраздновали День молодежи. Праздник начался с велопробега, который стартовал в 16 часов на площади Менделеева. Параллельно на различных площадках по городу проходили спортивные соревнования, передает ИЦ «Менделеевск».

Вечерняя часть праздника стала самой массовой и зрелищной. Поприветствовать молодое поколение приехала заместитель главы района Лейсан Галеева. Она еще раз подчеркнула, что у молодежи есть большой потенциал, который должен быть направлен на развитие муниципалитета. Подтверждением этих слов стало награждение представителей молодежи.





На празднике работали выставки молодежных объединений города и района. Параллельно проходили фестиваль по брейк-дансу и шоу вело-мото-триал. Эмоциональные танцоры и спортсмены настраивали зрителей на праздничную волну. Добавили настроения и самодеятельные артисты, которые исполняли как относительно новые, так и известные всем композиции. Молодежь хлопала и подпевала.



Кроме того, был организован фестиваль красок. В завершение мероприятия специальные гости и диджеи провели дискотеку.

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