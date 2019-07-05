Пестречинцы сдали донорскую кровь для Республиканского центра крови в Казани

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Жители Пестречинского района Татарстана сдали в центральной районной больнице донорскую кровь, которую в дальнейшем направят в стационары для пациентов, нуждающихся в переливании. Об этом пишет местная газета «Вперед».

Из желающих сдать кровь у мобильной станции образовалась очередь. Всего сюда пришли 73 человека. Собранный материал отправят в Республиканский центр крови в Казань, а затем по необходимости распределят по больницам.

Сдать кровь пришли как опытные доноры, так и новички. Подготовиться к процедуре необходимо было заранее: завтрак мог включать сладкий чай и кашу на воде, но не молочные продукты и жирную пищу, накануне следовало отказаться от посещения бани, сауны, бассейна.

Руководитель выездной бригады Хайдар Абдрахманов напомнил, что к донорам выдвигаются определенные требования. По словам врача, имеют право сдать кровь граждане, достигшие 18 лет. Среди добровольцев могут быть и люди третьего возраста – главное, чтобы состояние здоровья позволяло. Также у донора не должно быть хронических заболеваний. В течении полугода после операции также не стоит думать о донорстве, так как организм ослаблен. Желающие сдавать кровь вначале заполняют анкету, где отвечают на вопросы о состоянии здоровья. Объем забора крови для одного человека составляет 350–450 мл.

Волнения среди добровольцев не было, все чувствовали себя уверенно, дожидаясь своей очереди.

Многие специалисты в области медицины утверждают, что активное донорство укрепляет здоровье, стимулирует кровообращение и обновляет его, способствует сжиганию калорий, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Не понаслышке об этом знает и жительница Пестрецов Ирина Мутных. Женщина рассказала, что ее свекровь имеет звание «Почетный донор» и что она сама тоже решила попробовать себя в этой роли. «С тех пор я и сама не пропускаю таких мероприятий, сегодня уже в четвертый раз становлюсь донором. Процедура совсем не страшная и почти безболезненная», –сказала девушка.

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