Елена Кривопатре

7 июля 2019, 23:30

ОбществоДуховная жизнь

Гаджеты и утрата традиций: перед Днем Петра и Февронии в Казани обсудили проблемы современных семей

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ОбществоДуховная жизнь

Гаджеты и утрата традиций: перед Днем Петра и Февронии в Казани обсудили проблемы современных семей

Православная молодежь Татарстана отметила День семьи, любви и верности концертом и беседой о семейных ценностях.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Накануне дня памяти святых князей Петра и Февронии Муромских православная молодежь Татарстана собралась в музее Казанской иконы Божией Матери, где отметила предстоящий праздник молебном, концертом и беседой о семейных ценностях.

Музей Казанской иконы Божией Матери, расположенный в здании храма преподобного Сергия Радонежского, был сегодня заполнен посетителями. Верующие пришли сюда вместе с супругами и детьми. Перед началом творческого вечера в храме отслужили молебен. Сегодня он был особенным – читалась молитва святым Петру и Февронии, в которой их просили об укреплении семей и о создании новых для тех, кто ее еще не связал себя узами брака.

На праздничном концерте выступили православные коллективы: дети и взрослые представили театральные зарисовки и исполнили песни о любви, в частности, прозвучала песня на татарском языке в исполнении маленькой артистки.

Продолжился вечер беседой «Семья. Традиции и реальность», которую провели председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Сергий Михайлов и педагог, автор курса по традиционной женской культуре Анастасия Шишова. Ведущие беседы – сами многодетные родители: у отца Сергия семеро детей, а у Анастасии четверо. Они поделились своими размышлениями о современных семейных ценностях и дали советы о том, как можно сохранить семью.

«Семья – это два любящих сердца, а дети для них как награда. Сказано в Священном писании: “Плохо человеку одному“ (отсылка к словам Господа в Книге Бытия и, возможно, к Книге Экклезиаста – прим. Т-и). Так вот мы с вами по жизни ищем себе спутника. С этого начинаются первые шаги к семье. И, пожалуй, умение правильно выбрать, не ошибиться – это первая задача в создании семьи», – заметил протоиерей.

Отец Сергий убежден, что правильно сделать выбор подскажет сердце. Главное – суметь к нему прислушаться.

«Если вы рядом с человеком можете помолчать, если между вами есть неслышимый диалог, вы разговариваете сердцем и вам не нужны слова, то, пожалуй, это то чувство, которое говорит само за себя», – сказал священник. Протоиерей уверен, что ради построения таких отношений можно искать свою половинку много лет.

В ходе беседы также были названы современные проблемы, которые разрушают семьи. По мнению отца Сергия, это социальные сети и гаджеты, которые погружают детей в виртуальный мир и мешают людям общаться с близкими.

«Раньше была такая игра – “дочки-матери“. Через игру детки проигрывали модель семьи. Сейчас у детей такой игры нет. Зайдите в магазин, и вы увидите обилие игрушек, которые не дают простора детской фантазии. Кукла плачет, смеется, просит кушать – ребенок уже не фантазирует», – отметила в свою очередь Анастасия Шишова.

По ее мнению, утрата традиций также сильно повлияла на возможность сохранения здоровых и крепких отношений между близкими людьми.

«Мы первые люди в цивилизации, которые столкнулись с материнским одиночеством. Никогда раньше до этого женщина не оставалась один на один с ребенком 24 часа семь дней в неделю. Раньше люди жили большими семьями, и ребенка подхватывали то свекровь, то одна сноха, то другая. И мама не знала, что такое материнское выгорание», – пояснила педагог.

Шишова также заявила, что, к сожалению, образ Божией Матери среди современной молодежи уже не используется как образец. «Подойди к любой девушке, и она назовет четкие критерии женственности, но навязанные современными тенденциями. Среди них не будит ни слова о скромности и целомудренности», – добавила она.

Во время беседы протоиерей и педагог поделились своим семейным опытом, рассказали о проблемах, с которыми к ним приходят семенные пары и одинокие молодые люди, и дали ценные советы.

Завтра православные почтут память святых Петра и Февронии на утренней литургии во всех храмах. В этот день также отмечается всероссийский праздник – День семьи, любви и верности.

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