Стартовал кастинг актеров для лаборатории «Свияжск АРТель»

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Театральная лаборатория «Свияжск АРТель» 2019 года объявила набор актеров для участия в проекте. Об этом сообщает организующий мероприятие фонд «Живой город».

Участие в лаборатории является бесплатным. Она пройдет с 8 по 18 августа в Свияжске, готовые эскизы будут показаны 17 и 18 августа. Предусмотрены проживание, трехразовое питание и трансфер от Казани.

Желающему попробовать свои силы следует отправить анкету с пометкой «кастинг Свияжск АРТель + город, откуда вы» по адресу: zhivoy_gorod@mail.ru. Анкета должна включать ФИО, дату рождения, образование и опыт, а также дополнительные комментарии.

При этом к письму необходимо прикрепить видеоролик продолжительностью около 30 секунд с рассказом о себе. «Анкеты без видео рассматриваться не будут», – подчеркивают организаторы.

Театральная лаборатория предполагает создание эскиза спектакля в сжатые сроки – всего за неделю. В этом году остров-град будет принимать «Свияжск АРТель» уже в шестой раз. Ее темой станет «Причта / Дорога», а работать над эскизами будут кинорежиссеры, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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