СМИ: Завтра нападающий «Рубина» Алексей Сутормин перейдет в «Зенит»

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Завтра, 8 июля, нападающий казанского «Рубина» Алексей Сутормин должен перейти в петербургский «Зенит». Об этом сообщает издание «Чемпионат.com».

По данным портала, в понедельник футболиста ждет медицинское обследование, а уже со вторника он начнет тренироваться с «Зенитом».

В конце июня полузащитник перешел из «Оренбурга» в «Рубин» и подписал четырехлетний контракт. 5 июля фамилия Сутормина значилась в списке заявленных «Рубином» на контрольный матч с «Тамбовом» игроков, но на поле он в итоге так и не вышел.

При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак якобы лично приглашал Сутормина, воспитанника питерского клуба, в свою команду, но тот предпочел подписать контракт с «Рубином». После этого Семак обратился к руководству генерального спонсора клуба – компании «Газпром», которые будто бы быстро договорились с «Рубином».

Но еще вчера после матча за Суперкубок, в котором «Зенит» проиграл столичному «Локомотиву» (2:3), Семак отказался комментировать переход Сутормина, попросив журналистов дождаться официальной информации. «Рубин» тоже никак не комментирует уход уже подписанного футболиста в другой клуб.

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