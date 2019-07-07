«Бриллиантовая пара» из Алексеевского района раскрыла секреты семейного счастья

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В канун Дня семьи, любви и верности в Нижнетиганском сельском доме культуры собрались жители села, чтобы поздравить с 60-летием совместной жизни Талгата Сафиевича и Раису Салимовну Халиловых, пишет местная газета «Заря».





Пожилая пара в этом году отмечает «бриллиантовую» свадьбу. Юбиляров поздравил и вручил им памятный подарок председатель колхоза «Алга» Талгат Хамматов.



Супруги проработали в колхозе всю жизнь: Талгат Сафиевич 45 лет трудился механизатором, а Раиса Салимовна около 40 лет проработала дояркой и телятницей. Вместе они воспитали четверых детей, которые подарили им девять внуков и шесть правнуков.



Пару со сцены поздравили активисты села, артисты народной самодеятельности и многочисленные родственники, приехавшие на торжество из Автограда, Чистополя и поселка Алексеевский. Под аплодисменты председатель Совета ветеранов Елена Макарихина и начальник отдела ЗАГС Энже Суниева вручили пожилой паре медаль «За любовь и верность».





В конце торжества супруги Халиловы поблагодарили руководство района и сельчан за оказанное внимание и поделились секретами семейного счастья. «Нужно с уважением относиться друг к другу», – таков девиз семьи. «А супруга во всем должна слушаться и поддерживать мужа», – добавила Раиса-апа.

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