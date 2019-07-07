Православная молодежь Татарстана почтила память святых Петра и Февронии праздничным молебном

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В храме преподобного Сергия Радонежского на улице Япеева в Казани состоялся праздничный молебен в честь святых покровителей семьи – благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

Почтить память святых пришли участники организации «Православная молодежь Татарстана». Возглавил богослужение председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Сергий Михайлов.

«Муромских чудотворцев Петра и Февронию мы почитаем как покровителей семьи и брака. Их житие дает нам образец любви и верности, которых в наше время очень не хватает, к сожалению», – отметил отец Сергий в беседе с корреспондентом агентства.

По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси в этот день на литургии в память святых всегда совершается молебен с молитвой, подчеркнул протоиерей.

«На литургии читается особая молитва – мы просим святых, чтобы они ходатайствовали перед Богом о тех, кто хочет создать семью, найти себе спутника жизни. А для тех, кто уже сочетался браком, мы просим об укреплении семейных отношений», – пояснил священнослужитель.

По завершении службы участники организации «Православная молодежь Татарстана» организуют праздничный концерт, посвященный празднику. А затем отец Сергий проведет беседу «Семья. Традиции и реальность». Оба мероприятия пройдут в молодежном отделе Казанской епархии по адресу: ул. Япеева, д. 2.

Завтра все желающие могут посетить утренние литургии в храмах Татарстанской митрополии, где еще раз будет совершена служба в честь святых Петра и Февронии.

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