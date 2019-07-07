В центральную детскую библиотеку Нижнекамска поступили новые книги

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В центральную детскую библиотеку Нижнекамска «Апуш» поступили новые детские книги. Произведения повествуют о дружбе, искренних чувствах, доброте, понимании и взаимопомощи, а также открывают ребятам мир неизведанного, отмечает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Повесть «Семь нот молчания» Екатерины Горбуновой рассказывает о незрячем парне и о немой девушке. Эта трогательная книга о том, что для настоящих чувств не существует барьеров. Несмотря на то, что один из персонажей не видел, а другой не говорил, это не помешало им открыться, увидеть и услышать самое важное.



Другой известный познавательный аудиопроект – «Детские энциклопедии с Чевостиком» впервые издан в книжном формате.





«Почему предметы падают на пол, а не на потолок? Почему мяч не тонет в воде? Можно ли увидеть звезды днем и откуда у кометы хвост? Почему вода в реках не кончается, а моря не переливаются через край?» – ответить на эти и многие другие вопросы любознательному Чевостику поможет его умный старший друг дядя Кузя. Для маленьких читателей открывается увлекательный мир путешествий –природы, физики и астрономии.

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