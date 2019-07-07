Охотничий фестиваль «Феттер» впервые прошел на стрельбище «Свияга»

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе Татарстана на стрельбище «Свияга» впервые состоялся охотничий фестиваль «Феттер», сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.
Тридцать стрелков из республик Татарстан, Марий Эл и Чувашия разыграли три комплекта наград, соревнуясь по программе ста мишеней. При этом серии чередовали классический скит, траншейный стенд и площадку для спортинга.
Среди начинающих победу завоевал казанец Михаил Колотов, поразивший 64 мишени. В категории «опытные охотники» самым метким стал Александр Сахарнов, выбивший 68 целей 100, а в соревновании спортсменов лучшим оказался мастер спорта международного класса Александр Вавилов, на счету которого 82 мишени.