Татарстанцы помогли сборной России по водному поло добыть очередную победу на Универсиаде в Неаполе

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Представители казанского клуба «Синтез» – нападающий Эмиль Зиннуров и вратарь Игорь Чирков – помогли сборной России по водному поло одержать очередную победу на Универсиаде в Неаполе, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Россияне обыграли команду Южной Кореи со счетом 31:3. При этом Зиннуров сумел забросить в ворота оппонентов четыре мяча, а Чирков защищал ворота российской сборной.

До этого российская национальная команда на Универсиаде взяла верх над сборными Великобритании и Франции. Во матче с британцами также отличился Эмиль Зиннуров, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Теперь россиянам предстоит встреча с командой США, которая тоже одержала три победы и набрала 9 очков. Игра за первое место в группе A состоится завтра, 8 июля.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.