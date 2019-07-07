Татар-информ

7 июля 2019, 16:42

Спорт

Татарстанцы помогли сборной России по водному поло добыть очередную победу на Универсиаде в Неаполе

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Спорт

Татарстанцы помогли сборной России по водному поло добыть очередную победу на Универсиаде в Неаполе

Эмиль Зиннуров забросил в ворота команды Южной Италии четыре мяча.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Представители казанского клуба «Синтез» – нападающий Эмиль Зиннуров и вратарь Игорь Чирков – помогли сборной России по водному поло одержать очередную победу на Универсиаде в Неаполе, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Россияне обыграли команду Южной Кореи со счетом 31:3. При этом Зиннуров сумел забросить в ворота оппонентов четыре мяча, а Чирков защищал ворота российской сборной.

До этого российская национальная команда на Универсиаде взяла верх над сборными Великобритании и Франции. Во матче с британцами также отличился Эмиль Зиннуров, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Теперь россиянам предстоит встреча с командой США, которая тоже одержала три победы и набрала 9 очков. Игра за первое место в группе A состоится завтра, 8 июля. 

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