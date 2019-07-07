Татар-информ

7 июля 2019, 15:42

Общество

Первый Южный Сабантуй стартовал в Дагестане

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Общество

Первый Южный Сабантуй стартовал в Дагестане

Фото: tatar-congress.org

Для участия в народных гуляньях съехались гости из 11 российских регионов, в том числе из Татарстана.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Республике Дагестан, в городе Кизилюрт, впервые проходит Сабантуй. Для участия в народных гуляньях съехались гости из 11 российских регионов, сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар. 

Почетным гостем праздника стал заместитель Премьер-министра РТ — председатель национального совета «Милли Шура» ВКТ Василь Шайхразиев. Перед торжественным открытием Сабантуя его ознакомили с подворьями разных народов на площади в парке «Янтарное». В каждом из них — даргинском, кизлярском, табасаранском, кумыкском подворьях отразились национальные традиции и культура. 

Во время церемонии открытия Сабантуя Василь Шайхразиев поприветствовал всех собравшихся и передал им слова поздравления Президента РТ Рустама Минниханова. Вице-премьер РТ отметил большое гостеприимство народа Дагестана. 

«Я выражаю огромную благодарность руководству республики. Мы не подозревали, что Южный Сабантуй станет международным. И он приобрел статус международного», — сказал Шайхразиев. 

Первый зампредседателя Правительства Дагестана Анатолий Карибов отметил важность сегодняшнего праздника для республики. 

«Первый раз проводим Сабантуй, и мы старались создать атмосферу», — отметил Карибов, поблагодарив татарстанского гостя за высокую оценку организации и проведения праздника.

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