Первый Южный Сабантуй стартовал в Дагестане

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Республике Дагестан, в городе Кизилюрт, впервые проходит Сабантуй. Для участия в народных гуляньях съехались гости из 11 российских регионов, сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Почетным гостем праздника стал заместитель Премьер-министра РТ — председатель национального совета «Милли Шура» ВКТ Василь Шайхразиев. Перед торжественным открытием Сабантуя его ознакомили с подворьями разных народов на площади в парке «Янтарное». В каждом из них — даргинском, кизлярском, табасаранском, кумыкском подворьях отразились национальные традиции и культура.

Во время церемонии открытия Сабантуя Василь Шайхразиев поприветствовал всех собравшихся и передал им слова поздравления Президента РТ Рустама Минниханова. Вице-премьер РТ отметил большое гостеприимство народа Дагестана.

«Я выражаю огромную благодарность руководству республики. Мы не подозревали, что Южный Сабантуй станет международным. И он приобрел статус международного», — сказал Шайхразиев.

Первый зампредседателя Правительства Дагестана Анатолий Карибов отметил важность сегодняшнего праздника для республики.

«Первый раз проводим Сабантуй, и мы старались создать атмосферу», — отметил Карибов, поблагодарив татарстанского гостя за высокую оценку организации и проведения праздника.

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