В Казани организуют курсы по созданию народного костюма

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В Казани, в культурном центре имени Пушкина, будут организованы курсы повышения квалификации «Народный костюм: историко-культурный и технологический подход», сообщает информационный центр Дома дружбы народов РТ.

По словам организаторов, в качестве образца для пошива народного костюма будет взят сарафанный комплекс, распространенный среди русского старожильческого населения Лаишевского, Пестречинского, Высокогорского районов республики. Слушатели познакомятся с историей формирования народного костюма, его применением в повседневной и ритуальной практике и обучатся методике его создания.

Для участия в курсах приглашаются учителя технологии, педагоги дополнительного образования, руководители клубных объединений домов культуры и специалисты швейных производств. По окончании курсов участники получат соответствующее удостоверение.

Зарегистрироваться можно до 23 сентября по телефону: 8-9050-23-73-52 (Наталья Борисовна) или по электронной почте: yablonya71@yandex.ru.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани впервые пройдет фестиваль национальных костюмов.

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