Татар-информ

7 июля 2019, 14:42

Спорт

Юношеская команда «Рубина» выиграла первенство России

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Спорт

Юношеская команда «Рубина» выиграла первенство России

Подопечные Радика Гадеева и Дмитрия Благова обыграли «Локомотив» со счетом 3:0.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Юношеская команда «Рубина» обыграла со счетом 3:0 московский «Локомотив» и стала победителем первенства страны среди команд спортивных школ 2002 года рождения, сообщает клубная пресс-служба. 

Отмечается, что подопечные Радика Гадеева и Дмитрия Благова уже с первых минут взяли игру под свой контроль. На 4-й минуте лучший бомбардир «Рубина» на турнире Артур Максимчук пробил под перекладину, на 8-й Денис Сабусов реализовал пенальти, и он же на 46-й минуте из-за пределов штрафной забил гол, установив окончательный счет 3:0. 

Сегодняшняя победа является первой для академии «Рубина» на российских первенствах с 2016 года.

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