Российская команда выиграла мировой чемпионат по менеджменту

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Российская команда, в состав которой входят участники платформы «Россия — страна возможностей», победила в финале мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив.

Каждая команда в течение пяти игровых периодов должна была управлять виртуальной компанией. В каждом периоде итоговый результат рассчитывался в инвестиционной привлекательности, что характеризует ценность компании для инвесторов.

«Отцы и дети» показали результат 5,519,621 (показатель ИП). На втором месте оказались участники из Португалии (4,988,910), а «бронзу» вырвали в конце соревнований представители Кот-д`Ивуара (4,723,160).

В пресс-службе отметили, что чемпионское звание Россия завоевывает в шестой раз. Global Management Challenge проходило в 39-й раз. В соревнованиях в Екатеринбурге приняли участие национальные команды из 20 стран.

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