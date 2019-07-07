Татар-информ

7 июля 2019, 13:04

Общество

На реке Мелекеска в Набережных Челнах отметили праздник Ивана Купалы

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Общество

На реке Мелекеска в Набережных Челнах отметили праздник Ивана Купалы

Фото: chelny-izvest.ru

Среди челнинцев нашлось немало смельчаков, желающих прыгнуть через высокий костер.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В ночь на 7 июля в Набережных Челнах состоялся старинный славянский праздник Ивана Купалы. Он начался с угощения – участники праздника продегустировали каравай. Далее челнинцы водили хороводы под песни народных ансамблей, пишут «Челнинские известия».

По традиции на празднике каждый гость мог помериться силой и ловкостью. Перетягивание каната стало одним из любимых конкурсов челнинцев. Большое количество людей собралось и около купальской березы – все, кто загадал заветное желание, повязали на ней ленточку.

Считается, что в ночь на Ивана Купалу природа обладает магическими свойствами, поэтому желание обязательно сбудется.

В финале праздника незамужние девушки плели венки, а потом опускали их в реку Мелекеска со свечой. Если он быстро плыл по течению, значит девушка скоро выйдет замуж, а если кружился на месте – ходить гадальщице еще в девицах.

Затем все желающие прыгали через костер. Считается, что купальский огонь очищает и приносит счастье.

 

 

 

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