На реке Мелекеска в Набережных Челнах отметили праздник Ивана Купалы

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В ночь на 7 июля в Набережных Челнах состоялся старинный славянский праздник Ивана Купалы. Он начался с угощения – участники праздника продегустировали каравай. Далее челнинцы водили хороводы под песни народных ансамблей, пишут «Челнинские известия».

По традиции на празднике каждый гость мог помериться силой и ловкостью. Перетягивание каната стало одним из любимых конкурсов челнинцев. Большое количество людей собралось и около купальской березы – все, кто загадал заветное желание, повязали на ней ленточку.

Считается, что в ночь на Ивана Купалу природа обладает магическими свойствами, поэтому желание обязательно сбудется.

В финале праздника незамужние девушки плели венки, а потом опускали их в реку Мелекеска со свечой. Если он быстро плыл по течению, значит девушка скоро выйдет замуж, а если кружился на месте – ходить гадальщице еще в девицах.

Затем все желающие прыгали через костер. Считается, что купальский огонь очищает и приносит счастье.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.