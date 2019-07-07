Специалисты ответят на вопросы татарстанцев о туристических услугах во время поездок за границу

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). С завтрашнего дня в Татарстане будет организована горячая линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам, информация о которых может быть полезной во время поездок граждан в другие страны, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Специалисты ответят на вопросы татарстанцев, связанные с актуальной эпидемиологической ситуацией за рубежом, правилами безопасного поведения во время отдыха, и разъяснят права потребителей, которыми они обладают при получении туристических услуг.

Горячая линия будет работать с 8 по 22 июля.

Задать интересующий вопрос касательно прав потребителей при получении туристических услуг можно, позвонив по телефону: 8 (917) 224-87-94 с 10 утра и до 5 дня в будние дни, кроме пятницы (с 10 утра и до 15.45). Перерыв с 12.00 до 12.45.

Также ответить на подобные вопросы могут специалисты консультационного центра для потребителей по телефону: (843) 221-90-16. Центр работает ежедневно с 9 утра и до 5 вечера (перерыв с 12.00 до 13.00), кроме выходных дней и праздников.

Проконсультировать граждан касательно актуальной эпидемиологической ситуации и правил безопасного поведения могут по телефонам: (843) 238-53-68, 238-21-74

Кроме того, граждане могут позвонить в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефонам: 8-8005554943, 8 (917) 224-87-94 (центр работает в круглосуточном режиме).

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