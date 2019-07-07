Ретрочетверги в парке «Крылья советов» продолжатся показом фильма «Обыкновенное чудо»

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). 11 июля в парке «Крылья советов» состоится показ фильма «Обыкновенное чудо» 1978 года. Главный режиссер картины – Марк Захаров, сообщает Дирекция скверов и парков Казани.
В ролях снимались признанные мэтры отечественного кино – Андрей Миронов, Олег Янковский, Александр Абдулов, Евгения Симонова, Юрий Соломин, Евгений Леонов.
«В расписании возможны изменения из-за погоды, технических обстоятельств», – отмечает источник.
18 июля казанцы увидят фильм «Раба любви», а 25 июля – «Зеркало». Начало сеансов – в 21.00.
Продолжатся кинопоказы и в августе. Так, 1 августа планируется сеанс фильма «Джентльмены удачи», 8 августа – «Белое солнце пустыни», 15 августа — «Мы из джаза». 22 августа казанцы смогут посмотреть под открытым небом фильм «Интердевочка», 29 августа – «Человек с бульвара Капуцинов». В августе начало кинопоказов будет проходить на час раньше.