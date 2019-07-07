Киноленты «Власть» и «Жертвуя пешкой» покажут в онлайн-парке Горкинско-Ометьевского леса

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Завтра, 8 июля, в открытом кинотеатре онлайн-парка в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет показ фильма «Власть», сообщают организаторы.

В главной роли в картине снялся актер Кристиан Бэйлор. Фильм рассказывает историю жизни знаменитого вице-президента США Дика Чейни. Начало в восемь вечера.

10 июля в это же время в открытом кинотеатре онлайн-парка состоится показ фильма «Жертвуя пешкой». В разгар Холодной войны внимание всей планеты приковано к матчу за звание чемпиона мира по шахматам в Рейкьявике, который превращается в борьбу за интеллектуальное превосходство двух сверхдержав.

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