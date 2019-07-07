Дерматолог рассказал о правильном способе лечения солнечных ожогов

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Дерматолог из канадского университета Роберт Гниацки напомнил о безопасных способах лечения солнечного ожога, предупредив, что попытки лечения с помощью молочных продуктов, лимона, растительного масла или других подручных средств могут нанести вред здоровью, сообщает «Российская газета».

Первым делом следует охладить кожу влажной тканью, после чего нанести на участок крем без отдушек или же безрецептурный крем с гидрокортизоном. Можно принять ибупрофен и употреблять больше воды.

«Если у вас образовались маленькие пузырьки, для предотвращения инфекции примените местный антибиотик», — рассказал дерматолог, добавив, что при больших волдырях и образовании корки и появлении рвоты человеку необходимо быстрее обратиться к врачу.

По словам специалиста, с краткосрочными последствиями солнечных ожогов можно справиться и в домашних условиях, однако серьезные повреждения кожи, особенно в детском возрасте, могут нанести непоправимый ущерб.

При этом риск получить ожог под солнцем увеличивается при недавнем потреблении в пищу большого количества моркови, укропа и сельдерея — в этих продуктах есть вещество фурокумарин, которое делает кожу более чувствительной к воздействию солнца.

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