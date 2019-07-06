Татар-информ

7 июля 2019, 07:49

Официальная хроника

Минниханов примет участие в турнире Innoprom golf challenge и в открытии выставки в Екатеринбурге

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Официальная хроника

Минниханов примет участие в турнире Innoprom golf challenge и в открытии выставки в Екатеринбурге

Фото: president.tatarstan.ru

Президент РТ совершит двухдневный рабочий визит в Екатеринбург.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует принять участие в традиционном турнире по игре в гольф Innoprom golf challenge, который состоится в Екатеринбурге в рамках промышленной выставки «Иннопром». Кроме этого руководитель республики посетит церемонию открытия выставки. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Деловая программа “Иннопрома” начнется с традиционного международного турнира Innoprom golf challenge, Рустам Минниханов приглашен на этот турнир. Ближе к вечеру состоится торжественная церемония открытия выставки», — сказала Галимова.

«Иннопром-2019» объединит предприятия более 20 стран и 60 регионов России, ожидается, что выставку посетят гости из 107 стран мира. Татарстан также будет представлен стендом, он продемонстрирует достижения республики в области цифровизации и роботизации промышленности. В частности, на нашей площадке будут представлены образцы компаний «Эйдос-Робототехзника», «КМПО», «Зарница», завод «Элекон».

Утром в понедельник Президент Татарстана совершит обход выставки, после чего запланирована встреча с генеральным директором «Джошкуноз Алабуга», которая реализует в Татарстане проект по производству кузовных деталей, объем производства более 6 млн единиц продукции в год. В графике Рустама Минниханова также участие во встрече министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка. Татарстан является одним из основных турецких партнеров на территории России, чем и обусловлено приглашение Минниханова на встречу. По итогам 2018 года внешнеторговый оборот Татарстана и Турции вырос почти до 314 млн долларов.

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