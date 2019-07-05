Татар-информ

7 июля 2019, 04:22

Общество

На капремонт семи многоквартирных домов в Пестречинском районе выделено 19 млн рублей

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Общество

На капремонт семи многоквартирных домов в Пестречинском районе выделено 19 млн рублей

Фото: pestrecy-rt.rupestrecy-rt.ru

Во всех домах производится от трех до шести видов работ, строители стремятся уложиться в срок – до 30 сентября.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В этом году в рамках республиканской программы капитального ремонта в Пестречинском районе Татарстана отремонтируют семь многоквартирных домов – в Пестрецах, Ленино-Кокушкине, Кощакове и Кулаеве, пишет местная газета «Вперед».

Для проведения работ из республиканского бюджета выделено 19 млн рублей. Во всех домах производится от трех до шести видов работ, строители стремятся уложиться в срок – до 30 сентября.

«Ремонтные работы в первых шести домах уже начались и, согласно графику, с 1 июля мы приступили к ремонтным работам в последнем, седьмом доме», – сообщил начальник отдела ЖКХ исполкома района Данис Хамитов.

В доме № 1 по улице Центральная в селе Ленино-Кокушкино, пока позволяет погода, строители приступили к ремонту кровли. На данный момент здесь также проводятся электромонтажные и сантехнические работы. Кроме того, строители приводят в порядок фасады и подъезды.

Что же касается фасадных работ, то строители отремонтируют входные группы, цокольную часть и отмостку, чтобы весной вода не попадала в подвалы. Ремонт дома в Ленино-Кокушкине планируется завершить через два с половиной месяца.

Жильцы признаются, что, несмотря на неудобства, они очень рады, так как долго ждали проведения капремонта. В доме заменили уже почти все инженерно-технические коммуникации, реконструирована система электроснабжения, проведена канализация. В некоторых квартирах заменена сантехника – ее покупка и монтаж стали возможны благодаря вложенным республикой средствам.

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