Нижнекамцы расписывают стену признаниями в любви

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В преддверии Дня семьи, любви и верности по всей России запустили акцию «Салют любви». Признания от нижнекамцев уже начали заполнять стену. Одно из них – от Натальи Геннадию, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



В послании Наталья благодарит супруга за прекрасно прожитые пять лет: «Родной мой, я безумно люблю тебя! Спасибо за наших прекрасных сыновей. Вот и пять лет пролетели как один день!»



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что каждый россиянин может признаться в любви родным и близким, оставив свое послание на сайте «стены признаний».



Флешмоб будет действовать до 15 июля. Для участия нужно зайти на сайт, заполнить все поля формы, активировав ее нажатием кнопки «Написать признание», а далее вписать строки любви близким и родным, прикрепить фотографию в кругу семьи или видеоролик.

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