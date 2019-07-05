Татар-информ

7 июля 2019, 01:20

Общество

В парке «Заказанье» Высокогорского района РТ провели Сабантуй

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Общество

В парке «Заказанье» Высокогорского района РТ провели Сабантуй

Фото: vysokaya-gora.tatarstan.ru

Прославленный борец Раиль Нургалеев стал абсолютным батыром Сабантуя.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Самым ярким и запоминающимся событием лета для высокогорцев стал «Казан арты Сабантуе», прошедший недавно в парке «Заказанье». Тысячи людей со всего Высокогорского района, а также из городов и сел Татарстана стали гостями праздника, пишут «Высокогорские вести».

Праздник прошел масштабно, с размахом и с соблюдением всех традиций. Сабантуй начался со скачек – издревле гонки на лошадях были неотъемлемой частью праздника плуга. Они всегда привносили элемент азарта в поток забав и развлечений. В деревнях скачки сейчас не проводятся, но в «Заказанье» они неизменно находят своего зрителя.



«Видно, что для многих участников эти соревнования – первые. Некоторым пока не хватает опыта. Очень здорово, что в Высокогорском районе проводится такой праздник – “Казан арты Сабантуе“. И чудесно, что включили скачки. Это очень здорово!» – отметил побывавший на мероприятии писатель Рафис Корбан.

Скакуны и их наездники прибыли из разных районов Татарстана. После нескольких этапов скачек состоялось награждение победителей. Затем всех, кто участвовал или был свидетелем лошадиного дерби, пригласили на основную площадку, где гостей ждала особенная часть Сабантуя – церемония открытия.

Сначала слово взял гость праздника – муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, благословив своей молитвой присутствующих. Затем началась масштабная церемония открытия. Под национальную музыку на поле вышли артисты. В танцах и песнях они рассказали о красоте и традициях любимого праздника татарского народа.



Здесь звучали и народные песни, имитация игр и национальной борьбы, в общем, все то, без чего не обходится ни один Сабантуй. В финале открытия гостей поприветствовал и выразил им свою благодарность глава Высокогорского района Рустам Калимуллин.

Свое восхищение выразил и гость праздника – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. «Район растет, обновляется и хорошеет. В будущем я искренне желаю вам только дальнейших больших успехов!» – отметил он.

Вскоре официальная часть завершилась, и гостей привлекли главные народные развлечения: подворья, игры и, конечно, центральное событие праздника – национальная борьба корэш. Около 150 спортсменов со всего Татарстана разных возрастов и весовых категорий соревновались между собой за звание абсолютного батыра. Были среди них и совсем малыши, батыром среди которых стал Рамазан Миннебаев. Мальчик пошел по стопам своего отца – обладателя множества чемпионских титулов и мастера спорта по корэш Нафиса Миннебаева. Далее пошли состязания среди ребят постарше, победители определялись в каждой возрастной категории.

Соревнования длились несколько часов, напряженная борьба шла до последней минуты, но титул все равно нашел своего обладателя. Главным героем праздника и абсолютным батыром стал прославленный борец Раиль Нургалеев. В очередной раз доказав, что он лучший из лучших, спортсмен триумфально поднял заслуженный приз – ключи от машины и проехался по полю на своем новеньком автомобиле.

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