Ветераны боевых действий Верхнеуслонского района установили памятник на горе Соколка

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Ветераны боевых действий и жители Введенослободского поселения Верхнеуслонского района Татарстана установили памятник на горе Соколка. Это событие было посвящено столетию с начала Гражданской войны и приурочено ко Дню ветеранов боевых действий, пишет местная газета «Волжская новь».



Перед торжественным событием ветераны собрались в парке Великой Отечественной войны в Введенской Слободе, где располагается памятник землякам, погибшим в годы Второй мировой войны и во время боевых действий в горячих точках.





Возложив цветы к памятнику, делегация отправилась на гору Соколка – самое высокое место в селе. Отсюда как на ладони виден остров Свияжск. Именно здесь, по словам старожилов села, в Гражданскую войну проходила линия обороны войск КОМУЧа.



Настоятель Введенослободского храма отец Евгений отслужил молебен по погибшим в Гражданскую войну соотечественникам и освятил памятник, который венчает икона архангела Михаила.



К бывшим бойцам с благодарностями обратился военком района Рашит Фасхутдинов, который передал привет от ветеранов боевых действий Кошкинского отделения Самарской области.





Председатель общества воинов-интернационалистов Сергей Плеханов рассказал, что идея воздвигнуть памятник возникла в 2017 году. Один из инициаторов создания памятника – лидер местных ветеранов Александр Алексеев рассказал много интересных фактов о Соколке, поэтому с местом установки у местного братства споров не возникло. Меценаты помогли купить стройматериал и все необходимое, оплатили работу, однако сами пожелали остаться неизвестными.



Спустя два года памятник воздвигли в красивейшем месте села, он будет напоминать об одной из самых кровавых эпох в истории страны. По словам Алексеева, работы по благоустройству памятника еще будут продолжены.

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