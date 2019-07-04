Татар-информ

7 июля 2019, 03:45

Общество

Улицы Нижнекамска украсят топиарные фигуры

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Общество

Улицы Нижнекамска украсят топиарные фигуры

Фото: ntr-24.ru

На улице Лесная появятся лоси, Школьный бульвар украсят фигуры гномов, а у Соборной мечети установят карандаши.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). На улицах Нижнекамска появятся новые достопримечательности, которые обещают стать еще одной визитной карточкой города. Это будут топиарные фигуры, то есть скульптуры из растений, передает «НТР 24».

Начальник участка по озеленению Комитета внешнего благоустройства Елена Давыдова рассказала, что на улице Лесная появятся лоси, Школьный бульвар украсят фигуры гномов, а у Соборной мечети установят карандаши.



Все эти новшества на оживленных дорогах города появятся в самое ближайшее время. Пока же нижнекамские озеленители высаживают однолетние цветы – сальвии, бархатцы, петунии и пеларгонии.

В этом году улицы Нижнекамска украсят более 750 тыс. цветов различных видов. Они растут не только в земле, но и в кашпо, размещенных на придорожных ограждениях.

При этом местные озеленители сталкиваются с серьезными проблемами. По словам Давыдовой, некоторые горожане неуважительно относятся к их труду. Среди них есть те, кто срывает высаженные на улицах цветы и разоряет композиции в кашпо.

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