Татар-информ

7 июля 2019, 05:44

Спорт

Зеленодольский район примет всероссийский конгресс го и турнир по го

Рекомендуем

Спорт

Зеленодольский район примет всероссийский конгресс го и турнир по го

Фото: gofederation.ru

Всероссийский го-конгресс состоится с 9 по 14 июля в санатории «Васильевский».

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе Татарстана состоится всероссийский конгресс го и турнир по го, пишут «Зеленодольские новости».

Игра го является древнейшей из настольных игр, она зародилась в Древнем Китае. Го развивает логику, интеллект, бизнес-мышление. В настоящее время активно работают федерации го мира, Европы, России, региональные отделения. Одно из них – Федерация го Татарстана, который в этом году принимает учстников и гостей конгресса. Всероссийский го-конгресс пройдет с 9 по 14 июля в санатории «Васильевский» Зеленодольского района.

Открытие ХII Всероссийского го-конгресса состоится 12 июля в 10.30. Мероприятие включает четыре турнира: 10 и 11 июля пройдет финал командного чемпионата России (восемь команд по результатам отбора); 10 и 11 июля – финал командного первенства России (шесть команд по результатам отбора, пять туров); 12 июля – всероссийский блиц-турнир. 13 и 14 июля будет организован Открытый кубок России.

Помимо состязаний, для участников предусмотрена обширная спортивно-культурная программа, которая включит соревнования по игровым видам спорта, экскурсии, вечерние игры. Спикеры прочитают лекции по истории и популяризации го, состоится мастер-класс от центра японской культуры «Хато», сеансы одновременной игры, разборы партий с привлечением гроссмейстеров и мастеров.

Для новичков каждый день будут организованы лекции, знакомящие с игрой го, и начальное обучение.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Казань проведет чемпионат России по парусному спорту
Новости дня
06:37
В Нижнекамске на День семьи устроят пролайф-флешмоб, фуд-шоу и «8 лучших свиданий»

Ключевыми мероприятиями в День семьи станут театрализованная церемония помолвки в стиле Love story, парад двойняшек и церемония имянаречения.

05:44
Зеленодольский район примет всероссийский конгресс го и турнир по го

Всероссийский го-конгресс состоится с 9 по 14 июля в санатории «Васильевский».

04:22
На капремонт семи многоквартирных домов в Пестречинском районе выделено 19 млн рублей

Во всех домах производится от трех до шести видов работ, строители стремятся уложиться в срок – до 30 сентября.

03:45
Улицы Нижнекамска украсят топиарные фигуры

На улице Лесная появятся лоси, Школьный бульвар украсят фигуры гномов, а у Соборной мечети установят карандаши.

02:34
Ветераны боевых действий Верхнеуслонского района установили памятник на горе Соколка

Настоятель Введенослободского храма отец Евгений отслужил молебен по погибшим в Гражданскую войну соотечественникам и освятил памятник.

01:20
В парке «Заказанье» Высокогорского района РТ провели Сабантуй

Прославленный борец Раиль Нургалеев стал абсолютным батыром Сабантуя.

00:26
Нижнекамцы расписывают стену признаниями в любви

В послании Наталья благодарит супруга Геннадия за прекрасно прожитые пять лет.

6.07 23:42
Казань вошла в топ-10 городов России по доле иномарок среди легковых авто

Доля машин иностранного производства в легковом автопарке столицы Татарстана превышает 71%.

6.07 23:10
Татарстанские теннисистки стали победительницами IX Спартакиады учащихся России

Состоявшийся в рамках спартакиады турнир прошел на кортах Казанской академии тенниса.

6.07 22:54
Психологи рассказали о способах достичь счастья
6.07 22:28
Минсвязи РТ: До перехода на цифровое вещание в Татарстане осталось всего сто дней

Аналоговое телевидение в республике будет отключено 14 октября.

6.07 22:12
Казань проведет чемпионат России по парусному спорту

Соревнования проведут на компактных судах, использующихся как для отдыха, так и для спорта.

6.07 21:38
Ралли «Шелковый путь-2019» стартовало в Иркутске

Команда «КАМАЗ-Мастер» выставила на марафон четыре экипажа.

6.07 21:16
Карина Шкляр о «бронзе» на Универсиаде: Потеряла «серебро» из-за небольшой ошибки

Спортсменка из Татарстана прокомментировала свое выступление в прыжках в воду.

6.07 21:06
«Изюминка праздника – обмен духовной культурой»: В Аксубаевском районе РТ прошел всероссийский «Уяв»

Гости праздника чувашской культуры ознакомились с традициями, обычаями и историей чувашского народа.

6.07 20:52
Минниханов прибыл в Екатеринбург для участия в выставке «Иннопром-2019»

В этом году международная промышленная выставка посвящена цифровому производству.

6.07 20:30
Татарстанка завоевала «золото» первенства мира в Лонато по стендовой стрельбе

Зиля Батыршина опередила американку Монику Катарину Джекоб на один выстрел.

6.07 20:08
В Мамадыше наградили лучших лесорубов Татарстана

Состоялся региональный этап чемпионата «Лесоруб 2019».

6.07 19:50
Собственный аналог «Википедии» задумали создать в России
6.07 19:32
Опыт Татарстана по информированию о нацпроектах растиражируют по всей стране

Соответствующее решение приняла на своей ежегодной конференции партия «Единая Россия».

6.07 19:00
Фарид Мухаметшин на Сабантуе в Москве: Россия живет добрыми традициями многонационального народа

Глава парламента принял участие в Московском международном фестивале «Сабантуй-2019», который прошел в музее-заповеднике «Коломенское».

6.07 18:44
Приложение для Android похищало данные кредитных карт
6.07 18:20
Аграрии из восьми районов РТ посетили Буинский элеватор и оценили состояние уборочной техники

Участники форума обсудили задачи по организации по уборке зерновых и посев озимых культур под урожай 2020 года.

6.07 18:00
«Рубин» подписал с полузащитником Хвичей Кварацхелией пятилетний контракт

В первом за казанскую команду контрольном матче с «Тамбовом» грузинский футболист отметился эффектным дриблингом.

6.07 17:36
На этнофестивале «Марийская восьмерка» менделеевцы выстроились в хоровод длиной более километра

На зеленой лужайке собралось почти 20 коллективов из районов Татарстана, республик Марий Эл и Удмуртия, Свердловской и Кировской областей.

События