Зеленодольский район примет всероссийский конгресс го и турнир по го

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе Татарстана состоится всероссийский конгресс го и турнир по го, пишут «Зеленодольские новости».



Игра го является древнейшей из настольных игр, она зародилась в Древнем Китае. Го развивает логику, интеллект, бизнес-мышление. В настоящее время активно работают федерации го мира, Европы, России, региональные отделения. Одно из них – Федерация го Татарстана, который в этом году принимает учстников и гостей конгресса. Всероссийский го-конгресс пройдет с 9 по 14 июля в санатории «Васильевский» Зеленодольского района.



Открытие ХII Всероссийского го-конгресса состоится 12 июля в 10.30. Мероприятие включает четыре турнира: 10 и 11 июля пройдет финал командного чемпионата России (восемь команд по результатам отбора); 10 и 11 июля – финал командного первенства России (шесть команд по результатам отбора, пять туров); 12 июля – всероссийский блиц-турнир. 13 и 14 июля будет организован Открытый кубок России.



Помимо состязаний, для участников предусмотрена обширная спортивно-культурная программа, которая включит соревнования по игровым видам спорта, экскурсии, вечерние игры. Спикеры прочитают лекции по истории и популяризации го, состоится мастер-класс от центра японской культуры «Хато», сеансы одновременной игры, разборы партий с привлечением гроссмейстеров и мастеров.

Для новичков каждый день будут организованы лекции, знакомящие с игрой го, и начальное обучение.

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