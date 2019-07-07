Татар-информ

7 июля 2019, 08:24

Культура

В Нацбиблиотеке РТ откроется цикл выставок о драматическом театре в России

Рекомендуем

Культура

В Нацбиблиотеке РТ откроется цикл выставок о драматическом театре в России

Первая выставка цикла – «Театральная сцена: век нынешний и век минувший» даст возможность проследить весь путь развития российского драмтеатра.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Отдел искусств Национальной библиотеки РТ в рамках Года театра в России открывает новый цикл выставок «Драматический театр в России. История и современность», сообщает пресс-служба библиотеки.

Первая выставка цикла под названием «Театральная сцена: век нынешний и век минувший» даст возможность проследить весь путь развития драматического театра в России от истоков до современности.

Россия сделала значительный вклад в развитие мирового театра. Она славится великими актерами и талантливыми режиссерами прошлых лет, поднявших русское драматическое искусство на головокружительную высоту.

Из представленной в разделе «Театральная жизнь Российской Империи» литературы читатель сможет узнать множество интересных фактов из истории русского театра. Первый профессиональный русский театр в России был открыт в Петербурге в 1756 году. Труппа поэта Александра Сумарокова и актера Федора Волкова заложила основу развития русского драмтеатра. В разделе представлены монографии, научные сборники, научные исследования, справочная литература.

Весь прошлый век театру пророчили скорое забвение. В начале XX века бурно развивался кинематограф, появились телевидение, затем видео и компьютер. Но театр процветает и зачастую ставит технические новшества себе на службу. Молодые театры изобретают свои, оригинальные и непохожие подходы к сценическому искусству. О развитии драматических театров в эпоху СССР расскажет второй раздел выставки – «Страницы истории советского театра».

Экспозицию можно посетить до конца июля.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В конкурсную программу фестиваля «Рудник» вошли 11 фильмов со всего мира
Новости дня
08:24
В Нацбиблиотеке РТ откроется цикл выставок о драматическом театре в России

Первая выставка цикла – «Театральная сцена: век нынешний и век минувший» даст возможность проследить весь путь развития российского драмтеатра.

07:49
Минниханов примет участие в турнире Innoprom golf challenge и в открытии выставки в Екатеринбурге

Президент РТ совершит двухдневный рабочий визит в Екатеринбург.

07:27
В конкурсную программу фестиваля «Рудник» вошли 11 фильмов со всего мира

Зрители кинофорума увидят фильмы молодых режиссеров на самые разные темы, некоторые из которых уже получили призы на крупных международных фестивалях.

06:37
В Нижнекамске на День семьи устроят пролайф-флешмоб, фуд-шоу и «8 лучших свиданий»

Ключевыми мероприятиями в День семьи станут театрализованная церемония помолвки в стиле Love story, парад двойняшек и церемония имянаречения.

05:44
Зеленодольский район примет всероссийский конгресс го и турнир по го

Всероссийский го-конгресс состоится с 9 по 14 июля в санатории «Васильевский».

04:22
На капремонт семи многоквартирных домов в Пестречинском районе выделено 19 млн рублей

Во всех домах производится от трех до шести видов работ, строители стремятся уложиться в срок – до 30 сентября.

03:45
Улицы Нижнекамска украсят топиарные фигуры

На улице Лесная появятся лоси, Школьный бульвар украсят фигуры гномов, а у Соборной мечети установят карандаши.

02:34
Ветераны боевых действий Верхнеуслонского района установили памятник на горе Соколка

Настоятель Введенослободского храма отец Евгений отслужил молебен по погибшим в Гражданскую войну соотечественникам и освятил памятник.

01:20
В парке «Заказанье» Высокогорского района РТ провели Сабантуй

Прославленный борец Раиль Нургалеев стал абсолютным батыром Сабантуя.

00:26
Нижнекамцы расписывают стену признаниями в любви

В послании Наталья благодарит супруга Геннадия за прекрасно прожитые пять лет.

6.07 23:42
Казань вошла в топ-10 городов России по доле иномарок среди легковых авто

Доля машин иностранного производства в легковом автопарке столицы Татарстана превышает 71%.

6.07 23:10
Татарстанские теннисистки стали победительницами IX Спартакиады учащихся России

Состоявшийся в рамках спартакиады турнир прошел на кортах Казанской академии тенниса.

6.07 22:54
Психологи рассказали о способах достичь счастья
6.07 22:28
Минсвязи РТ: До перехода на цифровое вещание в Татарстане осталось всего сто дней

Аналоговое телевидение в республике будет отключено 14 октября.

6.07 22:12
Казань проведет чемпионат России по парусному спорту

Соревнования проведут на компактных судах, использующихся как для отдыха, так и для спорта.

6.07 21:38
Ралли «Шелковый путь-2019» стартовало в Иркутске

Команда «КАМАЗ-Мастер» выставила на марафон четыре экипажа.

6.07 21:16
Карина Шкляр о «бронзе» на Универсиаде: Потеряла «серебро» из-за небольшой ошибки

Спортсменка из Татарстана прокомментировала свое выступление в прыжках в воду.

6.07 21:06
«Изюминка праздника – обмен духовной культурой»: В Аксубаевском районе РТ прошел всероссийский «Уяв»

Гости праздника чувашской культуры ознакомились с традициями, обычаями и историей чувашского народа.

6.07 20:52
Минниханов прибыл в Екатеринбург для участия в выставке «Иннопром-2019»

В этом году международная промышленная выставка посвящена цифровому производству.

6.07 20:30
Татарстанка завоевала «золото» первенства мира в Лонато по стендовой стрельбе

Зиля Батыршина опередила американку Монику Катарину Джекоб на один выстрел.

6.07 20:08
В Мамадыше наградили лучших лесорубов Татарстана

Состоялся региональный этап чемпионата «Лесоруб 2019».

6.07 19:50
Собственный аналог «Википедии» задумали создать в России
6.07 19:32
Опыт Татарстана по информированию о нацпроектах растиражируют по всей стране

Соответствующее решение приняла на своей ежегодной конференции партия «Единая Россия».

6.07 19:00
Фарид Мухаметшин на Сабантуе в Москве: Россия живет добрыми традициями многонационального народа

Глава парламента принял участие в Московском международном фестивале «Сабантуй-2019», который прошел в музее-заповеднике «Коломенское».

6.07 18:44
Приложение для Android похищало данные кредитных карт
События