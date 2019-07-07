В Нацбиблиотеке РТ откроется цикл выставок о драматическом театре в России

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Отдел искусств Национальной библиотеки РТ в рамках Года театра в России открывает новый цикл выставок «Драматический театр в России. История и современность», сообщает пресс-служба библиотеки.

Первая выставка цикла под названием «Театральная сцена: век нынешний и век минувший» даст возможность проследить весь путь развития драматического театра в России от истоков до современности.

Россия сделала значительный вклад в развитие мирового театра. Она славится великими актерами и талантливыми режиссерами прошлых лет, поднявших русское драматическое искусство на головокружительную высоту.

Из представленной в разделе «Театральная жизнь Российской Империи» литературы читатель сможет узнать множество интересных фактов из истории русского театра. Первый профессиональный русский театр в России был открыт в Петербурге в 1756 году. Труппа поэта Александра Сумарокова и актера Федора Волкова заложила основу развития русского драмтеатра. В разделе представлены монографии, научные сборники, научные исследования, справочная литература.

Весь прошлый век театру пророчили скорое забвение. В начале XX века бурно развивался кинематограф, появились телевидение, затем видео и компьютер. Но театр процветает и зачастую ставит технические новшества себе на службу. Молодые театры изобретают свои, оригинальные и непохожие подходы к сценическому искусству. О развитии драматических театров в эпоху СССР расскажет второй раздел выставки – «Страницы истории советского театра».

Экспозицию можно посетить до конца июля.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.