Психологи рассказали о способах достичь счастья

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Для достижения счастливого состояния следует соблюдать баланс между сложными и простыми аспектами жизни и при этом не превращать счастье в самоцель. В этом уверены психологи – участники прошедшего в Москве XVI Европейского конгресса, передает РИА Новости.

По мнению доктора философии и психологии, постдока факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел (Нью-Йорк) Рафаэлы Калати, чтобы быть счастливым, нужно любить свое дело, принимать то, что невозможно изменить, и находить положительные моменты в своем существовании. «Также для счастья необходимо научиться сохранять баланс между сложными аспектами нашей жизни и простыми», – отметила она.

Президент Международного союза психологических наук при ЮНЕСКО Сазасивэн Купер в свою очередь рекомендовал обратить внимание на молодых людей, имеющих шансы на осуществление перемен, и посоветовал «понимать свои приоритеты».

Доктор же психологических наук, профессор НИУ ВШЭ и МГУ Дмитрий Леонтьев обратил внимание на то, что счастье не должно быть самоцелью. Он уверен, что счастья добиваются не ищущие его, а те, кто стремятся к чему-то другому, – в качестве «побочного результата».

Европейский конгресс психологов впервые прошел в России – со 2 по 5 июля.

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