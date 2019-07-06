Татар-информ

6 июля 2019, 23:10

Спорт

Татарстанские теннисистки стали победительницами IX Спартакиады учащихся России

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Спорт

Татарстанские теннисистки стали победительницами IX Спартакиады учащихся России

Состоявшийся в рамках спартакиады турнир прошел на кортах Казанской академии тенниса.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Женская команда Татарстана победила на турнире по теннису, организованному в рамках IX Спартакиады учащихся России. Состязания прошли прошел на кортах Казанской академии тенниса, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В финале татарстанки обыграли представительниц Московской области со счетом 2–0. Мария Бондаренко за 1 час 7 минут взяла верх над Ксенией Зайцевой (6:1, 6:2), а Виктория Матасова за 2 часа 12 минут обыграла Татьяну Баркову (6:3, 4:6, 6:1).

В итоге представлявшие Татарстан Мария Бондаренко, Виолетта Бородина и Виктория Матасова заняли первое место. Вторыми стали теннисистки из Московской области, третьими – представительницы Москвы.

При этом команда юношей Татарстана в составе Давида Миннивалиева, Ильи Симакина и Андрея Бекетова сумела стать лишь пятой. Победили же теннисисты из Москвы, второе и третье места заняли представители Московской и Рязанской областей соответственно.

«В общекомандном зачете Республика Татарстан стала обладателем бронзы Спартакиады», – отмечается в сообщении Министерства спорта. Всего в соревнованиях принимали участие 16 регионов и 96 участников. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что альметьевская спортсменка взяла «золото» Спартакиады учащихся России по боксу.

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