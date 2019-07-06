Ралли «Шелковый путь-2019» стартовало в Иркутске

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Иркутске стартовал ралли-марафон «Шелковый путь-2019». Челнинская команда «КАМАЗ-Мастер» представлена на гонке экипажами Андрея Каргинова, Антона Шибалова, Айрата Мардеева и Сергея Куприянова, сообщает пресс-служба команды.

Татарстанские спортсмены первыми прошли административные проверки. Затем техническая инспекция гонки проверила спортивные грузовики в соответствии с регламентами Международной автомобильной федерации (FIA).

«Проверки прошли достаточно успешно, потому что основные участники едут “Шелковый путь” не первый раз, знают технические требования, правила подготовки автомобилей и правила прохождения технического осмотра», – отметил технический директор «КАМАЗ-Мастера» Владимир Губа.

Из-за случившегося в Иркутской области крупного паводка, который унес жизни более чем 20 человек, дирекция ралли решила не организовывать торжественные мероприятия по поводу старта гонки. Впрочем, ее начало все же привлекло на площадь Графа Сперанского в центре Иркутска многочисленных зрителей.

«Шелковый путь-2019» продлится десять дней, в ходе которых участникам гонки предстоит преодолеть свыше 5 тыс. км, 2,7 тыс. из которых придутся на скоростные спецучастки. Уже завтра, 7 июля, гонщиков ожидает первый этап Иркутск – Байкальск, протяженность спортивного спецучастка которого равняется 51 км.

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