Карина Шкляр о «бронзе» на Универсиаде: Потеряла «серебро» из-за небольшой ошибки

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Спортсменка из Татарстана Карина Шкляр прокомментировала завоевание ею бронзовой медали на Универсиаде в Неаполе.

«Можно сказать, что я почти довольна своим результатом, однако из-за небольшой ошибки в одном из прыжков я отдала серебряную медаль. Соперницы достаточно подготовлены для международного уровня, поэтому с ними приятно соревноваться», – приводит слова Шкляр пресс-служба Минспорта РТ.

Выступление оценил и тренер спортсменки Павел Муякин: «Его можно считать успешным. Что-то не получилось, однако впереди у Карины очень серьезные старты, к которым мы подойдем подготовленными».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Карина Шкляр стала третьей в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Универсиаде в Неаполе, уступив победившей китаянке У Чуньтин и занявшей второе место мексиканке Долорес Эрнандес Монроз.

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