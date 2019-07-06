Минниханов прибыл в Екатеринбург для участия в выставке «Иннопром-2019»

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург. В аэропорту «Кольцово» его встретил заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Основная цель визита в Екатеринбург – участие в международной промышленной выставке “Иннопром-2019“» – отмечается в сообщении.

В текущем году выставка посвящена цифровому производству. Ожидается, что в ней примут участие компании примерно из 80 стран, включая Австрию, Италию, Китай, Францию, Южную Корею, Японию. При этом страной – партнером мероприятия является Турция.

На полях выставки Минниханов предполагает встретиться генеральным директором группы компаний «Джошкуноз Холдинг» Эрдемом Аджаем. Затем он намерен принять участие во встрече министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка.

Кроме того, Президент РТ собирается выступить на пленарной сессии Российско-Турецкого промышленного форума «Промышленное партнерство: новые задачи и проекты». В его присутствии также должно состояться подписание соглашения между АО «РариТЭК Холдинг» и тюменским ООО «Газинвестпроект».

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