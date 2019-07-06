Татар-информ

6 июля 2019, 21:06

ОбществоКультура

«Изюминка праздника – обмен духовной культурой»: В Аксубаевском районе РТ прошел всероссийский «Уяв»

Рекомендуем

ОбществоКультура

«Изюминка праздника – обмен духовной культурой»: В Аксубаевском районе РТ прошел всероссийский «Уяв»

Фото: cap.ru

Гости праздника чувашской культуры ознакомились с традициями, обычаями и историей чувашского народа.

(Аксубаевский район, 6 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Аксубаевском районе Татарстана сегодня прошел Всероссийский праздник чувашской культуры «Уяв». Весь день на праздничном майдане работали разнообразные площадки, организаторы которых знакомили посетителей с традициями, обычаями и историей чувашского народа.

В Татарстане праздник «Уяв» на республиканском уровне проводится с 1993 года. В Нурлате мероприятие приобрело статус всероссийского праздника. В прошлом году в этом городе на «Уяве» эстафету его проведения в 2019 году передали Аксубаевскому району.

«Сегодня к нам на праздник из разных регионов страны приехали десятки творческих коллективов, сотни людей разных национальностей, чтобы встать вместе в единый хоровод “Уяв”. Этот старинный праздник пришел к нам из глубины веков. Я благодарен землякам, которые сохраняют и чтут традиции предков, историю и культуру своего народа. Ведь без обычаев, традиций не может существовать ни один народ», – сказал на торжественной церемонии открытия праздника глава Аксубаевского района РТ Камиль Гилманов.

В Аксубаевский район съехались 45 коллективов из разных районов Татарстана, а также из Чувашии, Башкортостана и Самарской области. Специальным гостем мероприятия стал Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца.

На площадках майдана можно было увидеть выставку изделий декоративно-прикладного искусства, поучаствовать в мастер-классах, оценить творческие состязания частушечников и гармонистов. Кроме того, посетители смогли поучаствовать в церемонии новоселья в усадьбе «Чаваш сурче», продегустировать чувашский квас на фестивале лучших мастеров приготовления национального напитка и чувашскую уху в «Доме рыбака».

Хозяйка подворья «Дом рыбака» Любовь Васюткина рассказала, что вся рыба, из которой приготовлены праздничные блюда, была выловлена в озере у села Старое Ильдеряково Аксубаевского района. «Мы угощали наших гостей фаршированной щукой, жареными карасями, рыбными котлетами и нарезками. Все ушли довольные. Дом оформили в рыбацком стиле, поэтому здесь можно увидеть сети, сушеную рыбу», – отметила она.

Не оставили без внимания посетители праздничного мероприятия и подворье «Дом охотника». Многие спешили сюда, чтобы сфотографироваться на фоне чучел диких животных. «Два сельсовета организовали выставку охотничьих трофеев. Здесь самые ценные экспонаты. Это наша память об охоте. Сегодня к нам заходили руководители Татарстана и Чувашии. Демонстрируя экспонаты выставки, рассказали им, какие животные обитают в наших лесах. Президенту Татарстана понравилось оформление выставки. Он также сказал: “Берегите природу”. Мы так и делаем, охотимся по лицензионным условиям, соблюдаем все правила», – поделился председатель Общества охотников и рыболовов Аксубаевского района Максим Сулейманкин.

Сразу три площадки заняли библиотеки района. Их представители проводили викторину на знание истории, культуры, традиций и обычаев чувашского народа. Здесь были выставлены книги чувашских писателей, а также организован литературный подиум.

«Изюминка этого праздника – обмен духовной культурой. Мы привезли много книг, представляющих творчество писателей Чувашии и Татарстана. Мы хотим, чтобы люди не забывали обычаи, традиции и культуру. Гости наших площадок были рады, увидев книги писателей, о которых они раньше только слышали. Вот, например, в нашей библиотеке люди в очереди стоят, чтобы почитать книги на чувашском и татарском языках Николая Сорокина “Вечная Волга”», – подчеркнула заведующая отделом обслуживания Аксубаевской межпоселенческой центральной библиотеки Фаима Гатина.

На этой площадке собралась литературная элита – чувашские писатели и поэты, добавила заведующая Аксубаевской детской библиотекой Валентина Давыдова. «Хотели, чтобы на “Уяве” не только пели и танцевали, но и звучали стихи и поэмы на трех языках – чувашском, русском и татарском. Поэтому организовали литературный подиум», – заметила она.

Аксубаевской центральной библиотеке привезли в дар 300 книг на чувашском языке, продолжил председатель Союза чувашских краеведов Татарстана Александр Семенов. «Нам на аксубаевской земле очень нравится, здесь все приветливые, дружелюбные. Душа радуется. В районе живут дружно люди разных национальностей, одни и те же традиции соблюдают», – поделился он впечатлениями от участия в мероприятии.

На всероссийском празднике побывали Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Их сопровождали министр культуры РТ Ирада Аюпова и министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев. «Здорово, что сегодня мы увидели настоящую аутентичную культуру великого чувашского народа», – сказала глава Минкульта РТ.

«Уяв» – праздник народных традиций и обычаев, в основе которого лежат молодежные игры и хороводы. Как правило, они начинались с появлением первых всходов и завершались с наступлением сенокосной поры. Первоначально слово «уяв» означало просто соблюдение традиционной обрядовой жизни, а позднее так стали называть любой праздник, любое обрядовое торжество. Современный праздник вобрал в себя лучшие образцы древней чувашской обрядовой культуры. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Ильтани Илялова: Татарская драматургия сейчас переживает непростые времена
Новости дня
22:12
Казань проведет чемпионат России по парусному спорту

Соревнования проведут на компактных судах, использующихся как для отдыха, так и для спорта.

21:38
Ралли «Шелковый путь-2019» стартовало в Иркутске

Команда «КАМАЗ-Мастер» выставила на марафон четыре экипажа.

21:16
Карина Шкляр о «бронзе» на Универсиаде: Потеряла «серебро» из-за небольшой ошибки

Спортсменка из Татарстана прокомментировала свое выступление в прыжках в воду.

21:06
«Изюминка праздника – обмен духовной культурой»: В Аксубаевском районе РТ прошел всероссийский «Уяв»

Гости праздника чувашской культуры ознакомились с традициями, обычаями и историей чувашского народа.

20:52
Минниханов прибыл в Екатеринбург для участия в выставке «Иннопром-2019»

В этом году международная промышленная выставка посвящена цифровому производству.

20:30
Татарстанка завоевала «золото» первенства мира в Лонато по стендовой стрельбе

Зиля Батыршина опередила американку Монику Катарину Джекоб на один выстрел.

20:08
В Мамадыше наградили лучших лесорубов Татарстана

Состоялся региональный этап чемпионата «Лесоруб 2019».

19:50
Собственный аналог «Википедии» задумали создать в России
19:32
Опыт Татарстана по информированию о нацпроектах растиражируют по всей стране

Соответствующее решение приняла на своей ежегодной конференции партия «Единая Россия».

19:00
Фарид Мухаметшин на Сабантуе в Москве: Россия живет добрыми традициями многонационального народа

Глава парламента принял участие в Московском международном фестивале «Сабантуй-2019», который прошел в музее-заповеднике «Коломенское».

18:44
Приложение для Android похищало данные кредитных карт
18:20
Аграрии из восьми районов РТ посетили Буинский элеватор и оценили состояние уборочной техники

Участники форума обсудили задачи по организации по уборке зерновых и посев озимых культур под урожай 2020 года.

18:00
«Рубин» подписал с полузащитником Хвичей Кварацхелией пятилетний контракт

В первом за казанскую команду контрольном матче с «Тамбовом» грузинский футболист отметился эффектным дриблингом.

17:36
На этнофестивале «Марийская восьмерка» менделеевцы выстроились в хоровод длиной более километра

На зеленой лужайке собралось почти 20 коллективов из районов Татарстана, республик Марий Эл и Удмуртия, Свердловской и Кировской областей.

17:31
Во время прокладки труб в Набережных Челнах бетонным блоком придавило рабочего

С открытым переломом грудины и раной головы мужчину доставили в больницу скорой медицинской помощи.

17:04
Меценат перечислил деньги на покупку квартиры 94-летней жительнице Зеленодольска и ее дочери

Недостающие для покупки квартиры 1,7 млн рублей предоставил благотворитель, который не стал раскрывать своего имени.

16:50
Ильтани Илялова: Татарская драматургия сейчас переживает непростые времена

В селе Малый Битаман Высокогорского района РТ проходит II Всероссийский семинар драматургов имени Туфана Миннуллина.

16:26
В Высокогорском районе РТ открылся II Всероссийский семинар драматургов имени Туфана Миннуллина

Писатели, режиссеры и критики прочитают и обсудят произведения современных драматургов.

16:02
Минниханов и Игнатьев стали участниками хоровода дружбы и единения народов на празднике «Уяв» в РТ

Президент Татарстана и глава Чувашии побывали на Всероссийском празднике чувашской культуры «Уяв» в Аксубаевском районе.

15:40
Татарстанская прыгунья в воду взяла «бронзу» Универсиады в Неаполе

Карина Шкляр принесла вторую награду в копилку Татарстана в составе сборной России.

15:18
В воскресенье казанцев ждут гроза и сильный ветер

Порывы юго-западного ветра усилятся до 15 — 20 м/с.

14:06
Рустам Минниханов о празднике «Уяв»: Искренне благодарен за такой подарок Татарстану

Президент РТ принял участие во Всероссийском празднике чувашской культуры «Уяв» в Аксубаеве.

13:55
В Татарстане аферистки пришли купить овцу и убедили пенсионерку снять порчу, забрав деньги и золото

В общей сложности 70-летняя женщина лишилась 53 тыс. рублей.

13:52
Минниханов и Игнатьев обсудили межрегиональное взаимодействие Татарстана и Чувашии

Главы регионов встретились в Доме Правительства РТ.

13:10
Главный санврач РТ рассказала о самых частых нарушениях в летних лагерях республики

Рустам Минниханов поручил принципиально подходить к проверкам в организации питания в лагерях.

События