Собственный аналог «Википедии» задумали создать в России

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В России планирую создать собственную интерактивную энциклопедию – аналог «Википедии». Проект соответствующего постановления Правительства подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Документ, размещенный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, призван регламентировать правила выделения средств из федерального бюджета на создание и дальнейшую работу «общенационального интерактивного энциклопедического портала». Средства предполагается направлять издательству «Большая Российская энциклопедия». При этом они должны укладываться в лимиты, выделенные Роспечати.

Сроки реализации проекта в документе не указаны. Однако функциональные подсистемы портала предполагается запустить в опытном режиме уже в 2019 году, а сделать общедоступными – в 2020-м. Кроме того, в тексте отмечается: «Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года».

Научное издательство «Большая Российская энциклопедия» (ранее – «Большая Советская энциклопедия») существует с 1925 года. Оно занимается выпуском энциклопедической и справочной литературы. Интернет-версия «Большой Российской энциклопедии» была запущена в 2016 году.

«Википедия» – общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Существует с 2001 года. На данный момент считается самой полной из когда-либо создававшихся энциклопедий.

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